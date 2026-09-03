影／冰箱擺錯恐破財！命理師點名6大風水禁忌 這位置最傷財運

冰箱是家家戶戶必備的家電，不過在民俗風水中，冰箱除了用來保存食物，也被視為象徵家中的「財庫」與健康。命理專家小孟老師近日分享冰箱擺放的6大風水禁忌，提醒若冰箱正對爐灶、門窗，甚至上方堆滿雜物，在傳統民俗觀點中，都可能被認為影響財運、工作及健康。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，冰箱在命理上具有「實體財庫」的象徵，因此擺放位置相當重要。第一項禁忌就是冰箱不宜正對爐灶。他指出，冰箱五行屬「水」、爐灶則屬「火」，兩者正面相對形成所謂「水火相沖」，民俗上認為可能導致財氣下滑，辛苦賺來的錢難以留住。

第二，冰箱也不宜正對窗戶或落地窗。小孟老師表示，冰箱同時象徵一家人的健康，若面朝窗戶，在傳統風水中被稱為「走空亡運」，容易被解讀為思緒混亂、花錢速度快，出現「錢剛進來又花出去」的情況。

第三，冰箱不宜正對水龍頭或飲水機。他說，冰箱既然被視為財庫，若面向具有水流的地方，就有「財庫水流」的意涵，象徵金錢進出頻繁。雖然收入可能增加，但支出也可能隨之變大，尤其在投資方面，民俗上認為較容易出現判斷失準或損失。

第四，冰箱應避免正對大門或房門。小孟老師指出，俗話說「財不露白」，如果冰箱一開門就能從門口直接看到，在風水上有「財庫露白」的說法，被認為可能增加意外破財、借錢難收回、遭詐騙，或消費時容易吃虧的情況。

第五，冰箱上方也不建議堆放大量雜物。不少家庭因空間有限，會把微波爐、烤箱、紙箱或其他物品放在冰箱頂部，不過小孟老師表示，從風水角度來看，冰箱上方過於雜亂，象徵氣場混亂，也可能被解讀為容易讓人在投資、創業或工作決策時思緒繁雜、判斷失準。

最後一項禁忌，則是冰箱上方不宜有橫樑。小孟老師表示，冰箱放在橫樑下方，在風水學中有「財運受壓」之說，象徵工作與財運受到壓制，可能出現業績難突破、工作受阻、客戶流失或案件進展不順等情況，甚至衍生糾紛。

如果受限於居家格局，無法移動冰箱，小孟老師則建議，可以在冰箱旁擺放一盆綠色植物。他認為，植物向上生長的意象與生命力，在傳統風水說法中有助於緩和橫樑或格局帶來的壓迫感，作為一種簡單的化解方式。

不過，上述內容屬於民俗風水觀點，並無科學實證，相關說法僅供民俗文化參考；實際居家擺設仍應以動線、安全、通風散熱及家電使用規範為主要考量。

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