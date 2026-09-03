吃甜點也能做公益！台北遠東香格里拉推粉紅下午茶 15%淨利挺乳癌防治

「粉紅奇蹟．魔法寶盒公益下午茶」，以夢幻元素打造8款甜鹹點及專屬茶飲。 圖／台北遠東香格里拉 提供

午後想來點精緻甜點，也能為公益盡一份心力。台北遠東香格里拉即日起至10月31日，在一樓「大廳茶軒」推出「粉紅奇蹟．魔法寶盒公益下午茶」，以乳癌防治為主題，將粉紅元素融入甜鹹點心，推出8款特色美饌及專屬茶飲，每位1,080元起；活動期間飯店更將提撥下午茶銷售淨利15%，捐贈予「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，讓餐桌上的美味轉化為支持女性健康的實際行動。

此次公益下午茶由飯店廚藝團隊，以「凝聚希望與勇氣的粉紅魔法寶盒」為靈感，將變身鏡、舞動裙擺、璀璨寶石與展翅羽翼等元素融入甜點造型，同時選用彰化紅心芭樂、屏東洛神花、甜菜根及鮮草莓等食材，透過天然食材原色呈現粉紅色澤，並堅持不添加人工色素，兼顧美感與食材特色。

8款粉紅美饌一次登場 甜鹹搭配打造秋日午後

堅持零人工色素！以天然原色打造的5款夢幻甜點，巧妙融入變身鏡、舞動裙擺、璀璨寶石與展翅羽翼等造型，溫柔致敬女性力量。 圖／台北遠東香格里拉 提供

甜點部分包括「粉紅花鏡」、「勇氣樂章」、「粉紅星願」、「守護之翼」及「粉寶水晶」5款，其中分別以甜菜根、覆盆子、紅心芭樂、草莓、洛神花等食材呈現不同風味。例如「粉紅花鏡」以甜菜根覆盆子塔皮搭配法式布丁與鮮草莓果凍；「勇氣樂章」則以椰子杏仁蛋糕搭配紅心芭樂慕斯，透過水果香氣與柔和口感呈現秋日甜點風格。

鹹點則有「心願魔法盒」、「月亮珍珠堡」與「奇蹟星光堡」，分別搭配蜂蜜火腿、煙燻鮭魚、酪梨、醃烤雞胸肉及起司等食材，讓下午茶不只聚焦甜點，也增加鹹食選擇。

飲品方面，「大廳茶軒」特別推出「粉紅玫瑰烏龍」，以台灣高海拔杉林溪冷泡茶為基底，加入玫瑰、蔓越莓汁及鮮榨檸檬汁，呈現淡雅茶韻與酸甜果香，成為粉紅下午茶的搭配飲品。

「粉紅隨行盒」備有甜點與鹹點兩款外帶選擇並隨盒附贈飲品，隨時隨地優雅品味。 圖／台北遠東香格里拉 提供

除了內用，想將粉紅美味帶回家，也可選擇一樓「The Cake Room」推出的限定粉紅隨行盒。「粉紅魔法．甜點寶盒」集結5款粉紅甜點，每盒620元；「粉紅星光．輕食小盒」則收錄3款鹹點，每盒300元，兩款皆附特選咖啡或茶飲，適合外帶、野餐或居家分享。

秋日輕食野餐首選「粉紅星光．輕食小盒」匯聚3款可口鹹點，每份300元。 圖／台北遠東香格里拉 提供

攜手裙襬澎澎RUN 以餐飲消費響應乳癌防治

除了推出公益下午茶，台北遠東香格里拉今年也持續響應《Marie Claire美麗佳人》第12屆「裙襬澎澎RUN」，提供住宿券及餐券作為賽事優勝好禮，共同為乳癌防治議題發聲。

從粉紅甜點到公益捐贈，飯店希望透過餐飲體驗串聯公益行動。民眾在享受秋日下午茶的同時，也能將部分消費轉化為乳癌防治支持力量。活動期間凡點用「粉紅奇蹟．魔法寶盒公益下午茶」，飯店即提撥銷售淨利15%捐贈財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會。

台北遠東香格里拉「粉紅奇蹟．魔法寶盒公益下午茶」

日期：9月1日至10月31日

地點：飯店一樓「大廳茶軒」

內容：含5款甜點、3款鹹點，及專屬茶飲乙杯 (亦可選擇特選咖啡或茶飲)

價格：每位1,080元外加一成服務費

台北遠東香格里拉

訂位專線：(02) 7711-2080

地 址：臺北市敦化南路二段201號1樓