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沙德爾清晨二度訪陸後降級 颱風論壇：應該不會再復活了
沙德爾颱風二度侵襲中國陸地。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，沙德爾颱風已於今天清晨登陸中國福建省漳州市，接下來停滯在廣東近岸，逐漸減弱為普通低壓，應該不會再復活了。
中央氣象署今天上午發布大雨特報，今天沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸、屏東、宜蘭、台東地區、蘭嶼、綠島及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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