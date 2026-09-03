沙德爾清晨二度訪陸後降級 颱風論壇：應該不會再復活了

國內出現診所打營養針導致急性病毒性C型肝炎群聚事件，11名急性Ｃ肝病例曾於新北板橋「安泰淞鶴診所」接受注射，疾管署長羅一鈞昨在記者會上指，初步了解該診所並無共用針頭，問題出在未落實無菌操作SOP。診所負責人認為，疾管署未能清楚證實，此一感染源發生的時間、地點，換言之並無確切證據，因果關係仍待釐清。

2026-09-03 10:09