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護腎不只是少鹽 醫師推薦5大超級食物

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腎臟科醫師點名5大護腎食物，包括洋蔥、大蒜、香菜等，具抗氧化、血糖與血壓控制。圖／123RF
腎臟科醫師點名5大護腎食物，包括洋蔥、大蒜、香菜等，具抗氧化、血糖與血壓控制。圖／123RF

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，護腎關鍵為控制血糖、血壓，定期追蹤尿蛋白及腎功能，亦可多吃富含抗發炎、抗氧化及有助降血脂的天然食材。有些人害怕香菜、怕苦瓜太苦，洋蔥和大蒜滿嘴味道，其實這些食物被譽為護腎神物。

洪永祥列出常被討厭食物的驚人優點：

1.苦瓜。最大好處是控制血糖。2024年一項納入8個隨機對照試驗、共423名第二型糖尿病患者的統合分析發現，苦瓜補充與空腹血糖、餐後血糖及糖化血色素下降有關。但研究規模仍有限，不同研究結果也並非完全一致，因此苦瓜不能取代降血糖藥物。

2.大蒜、洋蔥。兩者分別含有含硫化合物、槲皮素等植化素，也是天然食物中增加風味的好幫手。更實際的護腎吃法，是利用蔥、蒜、洋蔥等天然辛香料取代部分鹽巴及高鈉調味料，因為長期控制鈉攝取及血壓，才是保護腎臟的重要環節。

3.紅黃甜椒。是維生素C的重要來源之一，對部分需要限制鉀攝取的慢性腎臟病患者而言，甜椒也常被列為相對低鉀的蔬菜選項；茄子、洋蔥同樣名列其中。不過，腎臟病患者是否需要限鉀，仍須依腎功能、血鉀數值及醫師、營養師評估，不能看到「護腎」兩字就無限制猛吃。

4.茄子。紫色茄子皮含有花青素類抗氧化物質，其中包括Nasunin（茄色苷），實驗研究顯示具有抗氧化等生物活性。與其把茄子稱為「防止腎血管硬化神物」，更精確的說法是，把茄子納入多樣化蔬菜飲食，有助增加植化素及膳食纖維攝取。

5.香菜。香菜含有多種植化素及抗氧化成分，部分動物研究曾發現，香菜葉萃取物可能影響腎臟中的部分重金屬濃度及氧化壓力。不過，目前證據主要來自動物或實驗研究，尚不能直接宣稱「吃香菜可以幫人體排重金屬」，更不能取代重金屬中毒的正規治療。

洪永祥提醒，可記住更簡單的護腎公式：蔬菜多樣化、優先天然原型食物、少鹽、少超加工食品，並控制好血糖與血壓。至於已經罹患慢性腎臟病、血鉀偏高或接受透析的患者，飲食限制與一般人不同，更應依個別腎功能調整，別把「護腎食物」吃成另一種負擔。

食物 醫師 苦瓜

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