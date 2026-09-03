屁股膿包自己拿針火烤再戳破 80歲嬤屁股感染腫如棒球

屁股膿包自己拿針戳破，可能變成嚴重感染。台中一名獨居80歲老婦屁股上長一顆化膿疔瘡，她用古法拿縫衣針火烤消毒後，直接往膿包戳，試圖把膿擠出來，不但沒改善，反而引發細菌感染，疔瘡腫大跟棒球一樣大，連坐著都很痛，嚇到就醫，醫師緊急清創才恢復正常。

駐診在李綜合醫院的台中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康表示，老婦平時一個人住，小孩住外地，她自認為疔瘡沒有很嚴重，才想自己用針戳破，就診時患處腫如棒球，花了近一小時才把化膿的傷口全部清除乾淨。

「拿針戳屁股存在著高風險！」曾禹康強調，屁股長化膿疔瘡，如果像患者一樣沿用古法戳破，就好像拿著針筒往深處灌毒，原本可能只是淺層的毛囊炎，結果用針一戳，反而直接把細菌「向下加壓」灌進深處筋膜層，讓患處更嚴重。

曾禹康形容，筋膜是細菌的高速公路，皮下疏鬆組織讓細菌四散，容易引發微血管栓塞與組織壞死，不及時開刀清創，恐怕就會演變成致命的敗血症，他提醒民眾，千萬不要自己處置，小心可能會更惡化。

曾禹康說，肛門周圍的感染高達九成是從肛門內部腺體爛出來，有的從皮膚。如果臀部長時間受壓迫、穿著不通風而且流汗潮濕，容易孳生細菌，細菌再透過毛囊或微小傷口深入感染，便會長出疔瘡，如果長疔瘡還沒有成熟便用手或工具亂擠，不小心就會讓細菌擴散，甚至引發蜂窩性組織炎。