北台灣雨勢恐持續 鄭明典：來自南北風輻合 類似東北季風共伴

沙德爾颱風將二度訪陸。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，隨著沙德爾颱風中心今天即將再度登陸中國，原先其所引進的西南風及水氣也正在逐日減少中。尤其連日多雨的南部地區，降雨則有明顯緩減的趨勢。

2026-09-03 05:59