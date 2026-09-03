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北台灣雨勢恐持續 鄭明典：來自南北風輻合 類似東北季風共伴
降雨熱區轉移北台灣。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，北部的雨來自南北風輻合，南北風都受到台灣地形的影響，南風是繞地形而上的南風，北風在台灣東側受南風阻擋，因此往西側加速。
他說，這樣的配置，會使得南北風交會的位置維持一段時間在台灣北端，性質上非常類似東北季風共伴，因此這場影響北台灣的雨勢應該不會很快就停下來。
沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、屏東、宜蘭、台東地區、蘭嶼、綠島及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
影響時間至晚上，大雨：基隆市、北海岸、台北市山區、新北市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼、綠島。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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