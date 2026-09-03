沙德爾登陸廣東 賈新興：科羅旺在琉球滯留打轉、日本豪雨轟5天

目前太平洋地區有兩個颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，沙德爾颱風已減弱為熱帶性低氣壓，並已登陸廣東汕頭一帶。至於科羅旺颱風，今起至下周一影響琉球群島，不影響台灣。

賈新興說，周日起受低壓帶外圍偏東北風，新竹以北及宜蘭早晚感受明顯轉涼，且迎風面降雨轉趨增多，早出晚歸建議攜帶薄外套。南部地區連日大雨終於結束，西南風水氣收斂，南部降雨顯著縮減，轉為多雲或午後零星短暫雨。

逐日天氣趨勢，他說，明天，嘉義以北及宜花東有陣雨，午後除屏東有零星短暫雨，其它地區有局部短暫陣雨。周六，西半部及花東有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨。周日起受低壓帶偏東北風影響，新竹以北及宜蘭早晚略涼。周日，西半部及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區、苗栗以北及宜花東有零星短暫雨。下周一，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後各地山區、高屏及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周二，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫陣雨。下周三，新竹以北有局部短暫雨，午後台中以北有局部短暫雨。下周四，北海岸有零星短暫雨，午後嘉義以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周五，午後各地山區及竹苗有零星短暫雨。下周六，午後各地有局部短暫雨。

赴日本民眾注意天氣變化，賈新興表示，科羅旺颱風導引氣流偏弱，預估將在琉球群島、含沖繩附近打轉滯留，沿海強陣風與長浪影響時間拉長，這幾天規畫前往琉球沖繩旅遊、或是海上作業的民眾，務必注意航班與風雨動態。

他說，日本未來5天廣泛範圍留意降雨，九州、四國、太平洋一帶以及日本海側地區，特別防範連日降雨與短延時豪雨，赴日旅遊請留意陸上交通與航班狀態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風路徑預報。圖／取自中央氣象署網站