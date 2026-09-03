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北北基等6縣市大雨特報！沙德爾颱風外圍環流影響 易有短延時強降雨

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大雷雨一早開轟新北宜蘭 3地山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布新北市、宜蘭大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時21分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：宜蘭縣宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉，新北市坪林區、雙溪區、烏來區。

山區暴雨通報，氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市虎豹潭發布災防告警，持續時間至上午9時21分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新北市雙溪區、宜蘭縣礁溪鄉、宜蘭縣頭城鎮。

大雷雨 宜蘭 暴雨

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