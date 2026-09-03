大雷雨一早開轟新北宜蘭 3地山區暴雨國家級警報響

台大急診日前發生八旬婦人候床十二天不幸過世事件，引發廣大討論。但台大醫院大廳昨天上午已無急診暫留病患，不再出現病人「躺在走廊」景象，下午待床人數僅四十九人，與過去動輒百人的景況不可同日而語。台大醫院院長余忠仁說，上周急診患者就開始減少，每天減少約五十人，使得暫留病人也顯著變少，「我們什麼也沒做」。

2026-09-03 02:22