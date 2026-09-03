赴日本注意颱風 科羅旺將繞沖繩打轉 專家指這些地區共伴效應猛烈降雨

目前太平洋地區有兩個颱風，為輕颱沙德爾和輕颱科羅旺。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風正逐漸往廣東、福建交界處的沿岸靠近，今天上午就可能在兩省交界處登陸，後續進入廣東內陸後將逐漸減弱。

今天沙德爾颱風東側帶動上來的南風水氣依然持續，不過，吳聖宇表示，颱風本身威力不強，帶上來的水氣沒有很多，南部、恆春半島、台東地區仍要注意偏南風可能造成的局部大雨現象。

值得注意的是台灣東邊的科羅旺颱風，他說，輕颱科羅旺今天將快速移動到琉球本島附近，外圍的偏北到東北風也會逐漸來到台灣附近，南北風交會的帶狀區域可能落在北台灣或北部近海一帶，這可能會讓今天在中部以北到宜蘭地區熱對流發展較為旺盛，有出現大雷雨的可能性。

吳聖宇說，明天沙德爾颱風應該已經在廣東境內繼續西移，並且減弱為熱帶性低氣壓。偏南風逐漸減弱，迎風面南部、恆春半島及台東一帶的降雨將減緩許多。不過，偏南風跟科羅旺颱風外圍的偏北風持續在台灣上空交會，而且交會的區域隨著南風減弱而逐漸來到中部上空，使得大氣狀態持續不穩定。

除了交會帶上可能有對流系統消長之外，吳聖宇說，白天配合熱力作用，陸地上的對流發展比較旺盛，各地有短暫陣雨或雷雨機會，並有局部大雷雨出現可能性。

至於周末天氣，他說，周六偏南風持續減弱，科羅旺颱風外圍帶來的偏北到西北風則是繼續往南擴展，南北風交會的情況逐漸消失，清晨前南部地區還有些南北風交會的殘餘雲層影響，仍有短暫陣雨機會，上午後大致已經全面轉為偏北到西北風環境。北部地區有迎風面短暫陣雨，其他地方則是午後有熱對流發展帶來局部雷雨機會，熱對流發展的地方仍可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇表示，周日甚至下周一、下周二科羅旺颱風仍將持續在琉球附近徘徊，外圍偏北到西北風持續影響台灣，迎風面中部以北持續有短暫陣雨，其他地方的午後熱對流雷雨也將會繼續發生，熱對流發展處還是會有局部較大雨勢出現的情況。可能到下周三之後，科羅旺颱風北上離開琉球海域，這種天氣型態才會有所改變。

「未來科羅旺颱風的路徑也十分有意思」，他說，可能圍繞著琉球本島周邊打轉，很可能是沙德爾颱風消失後，整個季風低壓的中心轉移到了科羅旺颱風附近，因此科羅旺才會有這種不規則的繞圈圈路徑出現。目前預報似乎颱風強度有限，雖然琉球群島可能會被科羅旺糾纏數天，但風雨可能不會到非常大。

他說，反而是在颱風的東北側，也就是日本的九州、四國到本州中西部及太平洋沿岸一帶，很可能連續數日將正好位於南北風交會的共伴效應區域內，有機會出現顯著的降雨現象。日本氣象單位已經針對這個現象提出降雨預測的警告，未來1周要前往日本，特別是琉球、九州、四國以及本州中西部的民眾，要特別注意科羅旺颱風本身以及外圍降雨可能造成的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專