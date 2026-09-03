快訊

北北基等6縣市大雨特報！沙德爾颱風外圍環流影響 易有短延時強降雨

沙德爾將二度訪陸…專家：今全台雷雨尤其桃園以北+宜蘭 南部快放晴了

代步神器…青少年微電二輪車事故5年飆170％ 縣市大不同

聽新聞
0:00 / 0:00

赴日本注意颱風 科羅旺將繞沖繩打轉 專家指這些地區共伴效應猛烈降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
科羅旺颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
科羅旺颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

目前太平洋地區有兩個颱風，為輕颱沙德爾和輕颱科羅旺。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風正逐漸往廣東、福建交界處的沿岸靠近，今天上午就可能在兩省交界處登陸，後續進入廣東內陸後將逐漸減弱。

今天沙德爾颱風東側帶動上來的南風水氣依然持續，不過，吳聖宇表示，颱風本身威力不強，帶上來的水氣沒有很多，南部、恆春半島、台東地區仍要注意偏南風可能造成的局部大雨現象。

值得注意的是台灣東邊的科羅旺颱風，他說，輕颱科羅旺今天將快速移動到琉球本島附近，外圍的偏北到東北風也會逐漸來到台灣附近，南北風交會的帶狀區域可能落在北台灣或北部近海一帶，這可能會讓今天在中部以北到宜蘭地區熱對流發展較為旺盛，有出現大雷雨的可能性。

吳聖宇說，明天沙德爾颱風應該已經在廣東境內繼續西移，並且減弱為熱帶性低氣壓。偏南風逐漸減弱，迎風面南部、恆春半島及台東一帶的降雨將減緩許多。不過，偏南風跟科羅旺颱風外圍的偏北風持續在台灣上空交會，而且交會的區域隨著南風減弱而逐漸來到中部上空，使得大氣狀態持續不穩定。

除了交會帶上可能有對流系統消長之外，吳聖宇說，白天配合熱力作用，陸地上的對流發展比較旺盛，各地有短暫陣雨或雷雨機會，並有局部大雷雨出現可能性。

至於周末天氣，他說，周六偏南風持續減弱，科羅旺颱風外圍帶來的偏北到西北風則是繼續往南擴展，南北風交會的情況逐漸消失，清晨前南部地區還有些南北風交會的殘餘雲層影響，仍有短暫陣雨機會，上午後大致已經全面轉為偏北到西北風環境。北部地區有迎風面短暫陣雨，其他地方則是午後有熱對流發展帶來局部雷雨機會，熱對流發展的地方仍可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇表示，周日甚至下周一、下周二科羅旺颱風仍將持續在琉球附近徘徊，外圍偏北到西北風持續影響台灣，迎風面中部以北持續有短暫陣雨，其他地方的午後熱對流雷雨也將會繼續發生，熱對流發展處還是會有局部較大雨勢出現的情況。可能到下周三之後，科羅旺颱風北上離開琉球海域，這種天氣型態才會有所改變。

「未來科羅旺颱風的路徑也十分有意思」，他說，可能圍繞著琉球本島周邊打轉，很可能是沙德爾颱風消失後，整個季風低壓的中心轉移到了科羅旺颱風附近，因此科羅旺才會有這種不規則的繞圈圈路徑出現。目前預報似乎颱風強度有限，雖然琉球群島可能會被科羅旺糾纏數天，但風雨可能不會到非常大。

他說，反而是在颱風的東北側，也就是日本的九州、四國到本州中西部及太平洋沿岸一帶，很可能連續數日將正好位於南北風交會的共伴效應區域內，有機會出現顯著的降雨現象。日本氣象單位已經針對這個現象提出降雨預測的警告，未來1周要前往日本，特別是琉球、九州、四國以及本州中西部的民眾，要特別注意科羅旺颱風本身以及外圍降雨可能造成的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

沙德爾颱風、科羅旺颱風路徑預報。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風、科羅旺颱風路徑預報。圖／取自中央氣象署網站

共伴效應 沖繩 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

沙德爾颱風環流挾水氣狂灌全台 這天雨區從南轉北 科羅旺將襲沖繩

今天全台慎防強對流突襲 吳德榮：雙颱環伺不侵台 最快周日才放晴

今明強對流突襲 吳德榮：雙颱滯留打轉忽而變向 南部下周擺脫多雨天氣

相關新聞

走廊淨空…台大急診沒塞爆「民眾調節」

台大急診日前發生八旬婦人候床十二天不幸過世事件，引發廣大討論。但台大醫院大廳昨天上午已無急診暫留病患，不再出現病人「躺在走廊」景象，下午待床人數僅四十九人，與過去動輒百人的景況不可同日而語。台大醫院院長余忠仁說，上周急診患者就開始減少，每天減少約五十人，使得暫留病人也顯著變少，「我們什麼也沒做」。

面對女王頭有天也會消失 專家：可當成環境、生態教育議題看待

象鼻岩斷鼻、海豹岩斷頭，讓人思考地景保育及保存核心價值，專家說，自然地景生命本來就包含形成、變化與消失。基市府說，大自然力量不可小看，透過想像力及故事流傳，繼續活在大家心中。

沙德爾將二度訪陸 專家：今全台雷雨尤其桃園以北+宜蘭 南部快放晴了

沙德爾颱風將二度訪陸。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，隨著沙德爾颱風中心今天即將再度登陸中國，原先其所引進的西南風及水氣也正在逐日減少中。尤其連日多雨的南部地區，降雨則有明顯緩減的趨勢。

超強聖嬰年來襲！專家：今年颱風歷年第三多 侵台秋颱將減少

中、東太平洋海溫持續上升，強聖嬰發展態勢明顯，中央氣象署不排除今年將成為「超強聖嬰年」，連帶影響到今年颱風生成數創下歷年來第三高，光是七、八月颱風數就多達十四個。氣象署表示，聖嬰現象將一路延續至明年春季，預估秋季氣溫將明顯偏高，雨量也將較為稀少。

「不是失智就什麼都不做」醫師籲翻轉失智觀：更要參與社會

國衛院調查，台灣每一百位六十五歲以上長者，就有八位可能罹患失智症。高齡人口愈來愈多，失智患者也增加。失智症協會理事長徐文俊提醒，失智者中，極輕度與輕度約占三分之二；輕度認知障礙者人數，約為失智症兩倍。他強調，罹患失智症不等於什麼都做不了，要讓輕度失智者維持社會參與，盡量延緩並避免惡化至需要長照。

大雷雨一早開轟新北宜蘭 3地山區暴雨國家級警報響

沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時21分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。