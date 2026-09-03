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沙德爾將二度訪陸 專家：今全台雷雨尤其桃園以北+宜蘭 南部快放晴了
沙德爾颱風將二度訪陸。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，隨著沙德爾颱風中心今天即將再度登陸中國，原先其所引進的西南風及水氣也正在逐日減少中。尤其連日多雨的南部地區，降雨則有明顯緩減的趨勢。
不過，他說，今天台灣各地易有短暫陣雨或雷雨發生的機會，桃園以北及宜蘭地區降雨將最明顯，評估強度在大雨至豪雨等級之間，而其它地區亦有局部大雨，外出活動多注意天氣資訊，並攜帶雨具備用。
至於溫度變化，他說，因雲量多、又下雨，各地高溫約28至32度之間。離外島的澎湖地區為26至31度；金門及馬祖地區則分別為26至30度及27至30度。明天起的氣溫將明顯增高。不下雨的時候，高溫炎熱，彷若炎夏未走。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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