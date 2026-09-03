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今明強對流突襲 吳德榮：雙颱滯留打轉忽而變向 南部下周擺脫多雨天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晨南部及東半部已有明顯降雨，今明兩天有強對流發展，應慎防其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照
今晨南部及東半部已有明顯降雨，今明兩天有強對流發展，應慎防其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照

今晨南部及東半部已有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天沙德爾颱風及科羅旺颱風無直接影響，但台灣附近水氣多，時而有強對流發展，應慎防其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。北部25至32度、中部24至33度、南部25至33度、東部24至32度。

中央氣象署發布大雨特報，沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天高雄、屏東、花蓮、台東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

關於颱風消息，吳德榮表示，輕颱沙德爾、輕颱科羅旺都處在大低壓環流內，導引氣流多變，常有滯留打轉、忽而變向的行徑。

根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱沙德爾在東沙島北方海面，移速減慢，轉向西北西。輕颱科羅旺在琉球東南方海面，向西北進行，將在琉球附近滯留打轉，再轉回東南。兩颱風路徑預測的不確定性很大。

他說，周六、周日大低壓環流逐漸往台灣東方海面調整，水氣帶南移至巴士海峽，天氣尚未完全穩定，偶有局部短暫降雨的機率，中南部午後有局部雷陣雨。下周一至下周三在大低壓環流西側，盛行東北風，迎風面北部及東半部偶有局部短暫降雨的機率，背風面大氣穩定，西南部脫離連日多雨的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱沙德爾在東沙島北方海面，移速減慢，轉向西北西。輕颱科羅旺在琉球東南方海面，向西北，將在琉球附近滯留打轉，再轉回東南。2個颱風路徑預測的不確定性（紅框）很大。歐洲模式周日模擬圖（右圖）顯示，大低壓環流逐漸調整至台灣東方海面，台灣轉東北風。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱沙德爾在東沙島北方海面，移速減慢，轉向西北西。輕颱科羅旺在琉球東南方海面，向西北，將在琉球附近滯留打轉，再轉回東南。2個颱風路徑預測的不確定性（紅框）很大。歐洲模式周日模擬圖（右圖）顯示，大低壓環流逐漸調整至台灣東方海面，台灣轉東北風。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 沙德爾颱風 氣象署

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