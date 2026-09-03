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超強聖嬰年來襲！專家：今年颱風歷年第三多 秋颱將減少

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
今年颱風生成數創下歷年來第三高。聯合報系資料照
今年颱風生成數創下歷年來第三高。聯合報系資料照

中、東太平洋海溫持續上升，強聖嬰發展態勢明顯，中央氣象署不排除今年將成為「超強聖嬰年」，連帶影響到今年颱風生成數創下歷年來第三高，光是七、八月颱風數就多達十四個。氣象署表示，聖嬰現象將一路延續至明年春季，預估秋季氣溫將明顯偏高，雨量也將較為稀少。

氣象署氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年中太平洋到東太平洋海溫偏暖，強聖嬰發展態勢明顯。最新聖嬰指數ONI達一點四，已相當接近國際定義的強聖嬰值一點五，創下一九五○年來同期新高，且持續發展中，不排除朝「超強聖嬰」發展，預估明年春天才會漸回中性狀態。

強聖嬰導致今年太平洋高壓疲弱、西太平洋低壓大不斷延伸，形成廣闊「颱風搖籃」。氣象署統計今年七、八月西北太平洋共生成了十四個颱風，較平均值九點三個明顯偏多，和一九六七年、一九九四年、一九九六年及二○一八年並列最多。

若以今年截至八月西北太平洋生成的颱風數來看，共廿二個，比氣候平均值十三點五個多出不少，為一九五八年來第三多，僅次於一九六五年及一九七一年的廿三個。

黃椿喜指出，統計上來說，聖嬰年發展與颱風生成數量並無顯著關聯性。不過根據聖嬰類似年統計，入秋後台灣附近將有反氣旋式環流發展，促使颱風在靠近台灣時，會以較偏南邊或偏東邊北轉路徑通過，因此預估今年秋天直接侵台颱風數將減少。不過，秋颱特性使然，縱使從非常南邊掃過，也可能與東北季風發生共伴效應，帶來顯著影響。

黃椿喜表示，由於秋季颱風撲台機率下降，再加上高壓影響，整體氣溫將明顯偏高、雨量也將較為稀少，尤其是十月、十一月，少了低壓帶影響，偏乾趨勢將更加明顯。

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