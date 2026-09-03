聽新聞
0:00 / 0:00

難敵大自然威力 八斗子海豹岩斷頭 徒留追憶

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆八斗子「海豹岩」斷頭現狀（ 圖 ），市府說，大自然力量難抵抗，透過想像力及故事流傳，海豹岩不會因此結束。記者游明煌／攝影
基隆八斗子「海豹岩」斷頭現狀（ 圖 ），市府說，大自然力量難抵抗，透過想像力及故事流傳，海豹岩不會因此結束。記者游明煌／攝影

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，外觀像海豹吸引朝聖，成為網紅熱點，一度提報為「特殊地形及地質現象」自然紀念物。日前被發現「斷頭」，現場觀察頭部全斷裂消失，僅剩身體基座。有民眾拍下斷頭照貼網直呼惋惜，基市府證實，近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成斷裂。

八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上，退潮才會現身，並非隨時可見。近年探索祕境蔚為風潮，吸引民眾探訪。海豹岩和野柳地質公園知名的女王頭一樣同屬大寮層，附近的大坪海岸生態豐富。

海豹岩近十年被發現後，成為網紅景點，不時有人爬上去合影，重壓岩體讓人憂心造成損壞。基隆鳥會二○一八年申請提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。市府二○二二年有成立審議委員會，由專家學者審查，透過法定程序進行相關處置。

海豹岩當初是怎麼被發現的？已故基隆鳥會前理事長沈錦豐曾揭秘說，當年是鳥友為拍攝停在岩壁上的黑鳶意外發現海豹，神奇黑鳶引路讓他們發現「海豹岩」，是大自然傑作。保育人士說，海豹岩頸部細窄、岩質風化脆弱，原有一道很深裂痕，長期受到海浪侵蝕與大自然風化影響而斷裂。

「海豹岩」斷頭走入歷史，位於東北角的象鼻岩及北海岸野柳女王頭再受關注。象鼻岩的象鼻二○二三年斷裂沒入海中，女王頭目前安然無恙，但脖圍逐年變細，卅一年減少一○三公分，目前剩一一六公分，讓人憂心「還能撐多久」。

新北東北角海域知名的岩壁象鼻岩緊臨海邊岸際，是陸上旅遊熱點，也海上娛樂船必訪之點，二○二三年十二月遭海浪打斷鼻子，「從大象變成水豚君」。

基隆八斗子「海豹岩」未斷頭前，如同一隻仰望的海豹趴在岸上。 圖／基隆鳥會提供
基隆八斗子「海豹岩」未斷頭前，如同一隻仰望的海豹趴在岸上。 圖／基隆鳥會提供

海豹岩 海豹 八斗子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【記憶抽屜】張炎銘／再訪菊島回首苦旱

郭瓊瑩／建構海洋國土大藍圖

台北 228 公園「吉祥物」遭釣食，外來種「鱷雀鱔」在台棄養經過

黑柴搭遊艇落海「漂流26小時」！5公里外小島奇蹟獲救 見主人狂搖尾巴

相關新聞

健康你我他／助聽器聽見世界 拿下時聆聽內心

我今年72歲，是一名退休工程師，工作了40年。十年前，我仍在工作崗位上，在一次次的會議中察覺聽力出了問題。明明人坐在現場，卻常常聽不清楚內容，會後才發現遺漏了許多重要訊息，也才意識到年齡增長，聽力也會悄悄改變。於是我接受聽力檢查，並開始使用助聽器，一戴至今十年。

保養尿路、攝護腺 怎麼吃最適合？

A小姐常因泌尿道感染愁眉苦臉，同事好心建議她喝蔓越莓汁、吃蔓越莓保健食品。

難敵大自然威力 八斗子海豹岩斷頭 徒留追憶

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，外觀像海豹吸引朝聖，成為網紅熱點，一度提報為「特殊地形及地質現象」自然紀念物。日前被發現「斷頭」，現場觀察頭部全斷裂消失，僅剩身體基座。有民眾拍下斷頭照貼網直呼惋惜，基市府證實，近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成斷裂。

台大導入自動翻身氣墊床 有助壓瘡減少

隨高齡病人疾病複雜度增加，許多重症病人在加護病房無法自行翻身，為避免產生壓力性損傷（壓瘡或褥瘡），護理師每隔一段時間需為病人翻身、擺位，除增加護理人力負荷，也容易導致護理師出現腰傷等傷害。為此，台大醫院於內科及神經外科加護病房內導入「自動翻身氣墊床」，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。

健康主題館／反覆眩暈 畏光想吐 前庭性偏頭痛作怪

反覆頭暈、天旋地轉，跑遍醫院卻找不到原因，小心是「前庭性偏頭痛」作怪。35歲林小姐，近年工作到一半時常突然感到天旋地轉，嚴重時甚至惡心、想吐，發作期間連辦公室日光燈、同事交談聲都難以忍受。原以為只是過度疲勞或「內耳不平衡」，多項檢查卻都正常，轉診神經內科才發現，真正元凶是前庭性偏頭痛。

面對女王頭有天也會消失 專家：可當成環境、生態教育議題看待

象鼻岩斷鼻、海豹岩斷頭，讓人思考地景保育及保存核心價值，專家說，自然地景生命本來就包含形成、變化與消失。基市府說，大自然力量不可小看，透過想像力及故事流傳，繼續活在大家心中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。