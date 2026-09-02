快訊

賴總統長子也曾拿獎學金？藍：換一個爸爸就從「上進」變「醜聞」

聽新聞
0:00 / 0:00

旅行社代辦民眾自組赴陸交流考察團需登錄 違者最高罰5萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年9月1日起，旅行社辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者最高罰5萬。聯合報系資料照
今年9月1日起，旅行社辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者最高罰5萬。聯合報系資料照

台灣兩岸目前尚未開放組團前往觀光旅遊，但台灣民眾可自組交流團、考察團，並委託旅行業者辦理。因應中國大陸將於9月15日實施國務院關於出境入境管理規定，交通部觀光署近期發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處1萬至5萬罰鍰。

根據觀光署統計，今年上半年（1至6月）國人前往大陸旅遊高達184萬7061人次，僅次於日本，位居國人出境旅遊目的地第二名。

由於兩岸近年關係緊繃，從疫情至迄今雙方尚未恢復開放民眾組團前往旅遊，但台灣民眾可自行組隊，以交流團、考察團等名義，委託旅行社辦理出團。

然而，陸委會日前指出，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加，呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，並於行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府在發生緊急狀況時能及時提供協助。

去年3月13日賴清德總統召開國安高層會議，會後發表談話表示，中國大陸對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等。

為確保旅客赴陸安全，觀光署近日發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團確認並填寫「旅行業辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務注意事項」。

注意事項內容要求業者，需告知旅客赴陸旅遊風險、助旅客完成赴陸行前登錄、配合填報赴陸業務統計資料與確實投保旅行業責任險，若未如實填寫，可處1至5萬元罰鍰。

考察 旅行社 國務院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旅行社組中國考察團 需逐團協助完成行前登錄

台青赴上海遭查6小時！國台辦揭原因 陸委會：任何人都不應再替中共洗白

國旅補助地方加碼！花蓮延長住宿最高加碼7000元 台南第3晚免費

泰國9月15日起縮短免簽停留 陸使館：中泰互免簽不受影響

相關新聞

開學季3疫夾擊！台中流感下周恐進流行期、新冠肺炎暴增2.6倍

開學季，台中校園流感、新冠、腸病毒疫情增溫；疾管署統計，台中市上周類流感急門診突破1.6萬人次，接近流行閾值，推估下周恐進入流行期；新冠肺炎急門診2528人，較去年同期暴增5倍，仍處高原期；腸病毒在開學季後有上升趨勢，蠢蠢欲動。衛生局呼籲，學校、家庭防疫。

食藥署長遭指與中聯總座關係良好 衛福部駁斥：蒐證追究責任

立委徐巧芯發文指出，致癌油含量未滿20%產品不必下架為賴清德總統授意，且食藥署長姜至剛與中聯公司總經理余凌沖關係良好。對此，衛福部食藥署嚴正聲明，貼文內容與事實不符，已啟動蒐證，不排除追究發文者法律責任。

影／5架阿帕契大雁隊形衝場！ 樂天阿迷趴攜手陸軍打造國軍主題日

樂天桃猿年度「阿迷趴」邁入第14年，今年攜手陸軍司令部打造「國軍主題日」，今明連續兩天在桃園球場登場，今天最大亮點就是5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，以大雁隊形執行空中分列式衝場，強大空中戰力現身球場，吸引球迷目光。

墾丁台26線石牛溪段大面積陷落 經搶修恢復兩車道通車

受旺盛西南氣流連續強降雨影響，墾丁台26線石牛溪路段今天清晨地基流失，路面大面積陷落，自來水管破裂造成下陷更嚴重。公路局南區養護工程分局楓港段今天上午調派大型施工機械進行搶修，並於下午5時搶通兩車道供南北向通行，預計22日才能4線通車。

核三重啟計畫 核安會：近期將核定

核三廠再運轉計畫的審查目前已接近尾聲，核能安全委員會今透露，近期將正式核定，但後續台電仍須進行機組整備並通過安全評估報告審查，待審查通過後才能換發執照重啟運轉。

沙德爾颱風影響小三通3日全面停航 金廈、金泉航線全喊卡

受沙德爾颱風外圍環流影響，金廈海域受到影響，海象轉趨惡劣，金門縣港務處今天宣布，配合小三通天候影響停航機制及客船避颱作業，明日金門往返廈門、泉州兩條小三通客運航線全天停航，提醒旅客出發前務必向船公司確認最新航班資訊，以免行程受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。