旅行社代辦民眾自組赴陸交流考察團需登錄 違者最高罰5萬

台灣兩岸目前尚未開放組團前往觀光旅遊，但台灣民眾可自組交流團、考察團，並委託旅行業者辦理。因應中國大陸將於9月15日實施國務院關於出境入境管理規定，交通部觀光署近期發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處1萬至5萬罰鍰。

根據觀光署統計，今年上半年（1至6月）國人前往大陸旅遊高達184萬7061人次，僅次於日本，位居國人出境旅遊目的地第二名。

由於兩岸近年關係緊繃，從疫情至迄今雙方尚未恢復開放民眾組團前往旅遊，但台灣民眾可自行組隊，以交流團、考察團等名義，委託旅行社辦理出團。

然而，陸委會日前指出，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加，呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，並於行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府在發生緊急狀況時能及時提供協助。

去年3月13日賴清德總統召開國安高層會議，會後發表談話表示，中國大陸對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等。

為確保旅客赴陸安全，觀光署近日發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團確認並填寫「旅行業辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務注意事項」。

注意事項內容要求業者，需告知旅客赴陸旅遊風險、助旅客完成赴陸行前登錄、配合填報赴陸業務統計資料與確實投保旅行業責任險，若未如實填寫，可處1至5萬元罰鍰。