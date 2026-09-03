健康主題館／反覆眩暈 畏光想吐 前庭性偏頭痛作怪

反覆頭暈、天旋地轉，跑遍醫院卻找不到原因，小心是「前庭性偏頭痛」作怪。35歲林小姐，近年工作到一半時常突然感到天旋地轉，嚴重時甚至惡心、想吐，發作期間連辦公室日光燈、同事交談聲都難以忍受。原以為只是過度疲勞或「內耳不平衡」，多項檢查卻都正常，轉診神經內科才發現，真正元凶是前庭性偏頭痛。

發作時不一定會頭痛

國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉表示，前庭性偏頭痛其實並不少見，一般族群發生率約1%至2.7%，在眩暈或頭痛門診患者中更逾一成。不過，患者發作時不一定會頭痛，甚至超過一半發作時完全沒有頭痛，因此常被誤認為內耳疾病，反覆接受檢查仍找不到原因。

陳又嘉說，前庭性偏頭痛與一般偏頭痛的致病機轉類似，與三叉神經系統過度活化、敏感有關，當神經敏感反應影響前庭系統，就可能引發眩暈。典型表現包括毫無預警出現天旋地轉，或感覺自己、周遭環境正在搖晃，症狀可能持續數分鐘至數小時。有些患者還會伴隨畏光、怕吵、惡心、嘔吐，甚至看到閃光、閃電狀波紋等視覺預兆。

三管齊下治療偏頭痛

偏頭痛不是單純的頭痛而已，陳又嘉表示，疾病形成的原因，可能是大腦內的電解質活動出現異常，在治療方面，可從藥物與前庭復健「雙管齊下」，並且維持規律生活習慣。

1.藥物治療

急性發作的時候，可依病況使用止暈、止吐或偏頭痛相關藥物。

若發作頻繁，例如每周超過一次，或已嚴重影響工作與生活品質，可由醫師評估使用乙型交感神經阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、抗癲癇藥物等預防性治療，部分新型CGRP相關藥物也已有研究應用於前庭性偏頭痛。

2.前庭復健

前庭復健包括凝視穩定、平衡與步態等訓練，讓大腦逐步適應受到干擾的前庭訊號，降低對眩暈刺激的敏感程度。

3.規律生活

部分患者可能受乳酪、巧克力、酒精及加工、醃製食品等誘發，可觀察自身與飲食關聯。更重要的是規律睡眠、三餐正常、補充足夠水分並做好壓力管理，有助調節自律神經。

前庭性偏頭痛症狀

1經常反覆眩暈，頭暈時特別怕光、怕吵、惡心想吐。

2患者通常具有偏頭痛病史。

3發作時常伴隨畏光、怕吵等感官過敏。

4部分患者會看到閃光、波紋等視覺預兆，或伴隨耳鳴、聽力變化。