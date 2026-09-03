聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／反覆眩暈 畏光想吐 前庭性偏頭痛作怪

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，前庭性偏頭痛會反覆引發頭暈、眩暈或平衡失調，逾半患者發作時不一定會頭痛。圖／123RF
醫師提醒，前庭性偏頭痛會反覆引發頭暈、眩暈或平衡失調，逾半患者發作時不一定會頭痛。圖／123RF

反覆頭暈、天旋地轉，跑遍醫院卻找不到原因，小心是「前庭性偏頭痛」作怪。35歲林小姐，近年工作到一半時常突然感到天旋地轉，嚴重時甚至惡心、想吐，發作期間連辦公室日光燈、同事交談聲都難以忍受。原以為只是過度疲勞或「內耳不平衡」，多項檢查卻都正常，轉診神經內科才發現，真正元凶是前庭性偏頭痛。

發作時不一定會頭痛

國泰醫院神經內科主治醫師陳又嘉表示，前庭性偏頭痛其實並不少見，一般族群發生率約1%至2.7%，在眩暈或頭痛門診患者中更逾一成。不過，患者發作時不一定會頭痛，甚至超過一半發作時完全沒有頭痛，因此常被誤認為內耳疾病，反覆接受檢查仍找不到原因。

陳又嘉說，前庭性偏頭痛與一般偏頭痛的致病機轉類似，與三叉神經系統過度活化、敏感有關，當神經敏感反應影響前庭系統，就可能引發眩暈。典型表現包括毫無預警出現天旋地轉，或感覺自己、周遭環境正在搖晃，症狀可能持續數分鐘至數小時。有些患者還會伴隨畏光、怕吵、惡心、嘔吐，甚至看到閃光、閃電狀波紋等視覺預兆。

三管齊下治療偏頭痛

偏頭痛不是單純的頭痛而已，陳又嘉表示，疾病形成的原因，可能是大腦內的電解質活動出現異常，在治療方面，可從藥物與前庭復健「雙管齊下」，並且維持規律生活習慣。

1.藥物治療

急性發作的時候，可依病況使用止暈、止吐或偏頭痛相關藥物。

若發作頻繁，例如每周超過一次，或已嚴重影響工作與生活品質，可由醫師評估使用乙型交感神經阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、抗癲癇藥物等預防性治療，部分新型CGRP相關藥物也已有研究應用於前庭性偏頭痛。

2.前庭復健

前庭復健包括凝視穩定、平衡與步態等訓練，讓大腦逐步適應受到干擾的前庭訊號，降低對眩暈刺激的敏感程度。

3.規律生活

部分患者可能受乳酪、巧克力、酒精及加工、醃製食品等誘發，可觀察自身與飲食關聯。更重要的是規律睡眠、三餐正常、補充足夠水分並做好壓力管理，有助調節自律神經。

前庭性偏頭痛症狀

1經常反覆眩暈，頭暈時特別怕光、怕吵、惡心想吐。

2患者通常具有偏頭痛病史。

3發作時常伴隨畏光、怕吵等感官過敏。

4部分患者會看到閃光、波紋等視覺預兆，或伴隨耳鳴、聽力變化。

頭痛 神經內科 國泰醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

懷孕頭痛、視力模糊別硬撐！嘉基醫師：恐是子癲前症警訊危及母子

長途搭機腳痠走路歪 靜脈曲張惹禍

一年暴瘦8公斤 當心大腸癌找上身

小心變催命符！50歲男罹這病失眠血壓飆 醫警告：亂吃安眠藥恐窒息

相關新聞

健康你我他／助聽器聽見世界 拿下時聆聽內心

我今年72歲，是一名退休工程師，工作了40年。十年前，我仍在工作崗位上，在一次次的會議中察覺聽力出了問題。明明人坐在現場，卻常常聽不清楚內容，會後才發現遺漏了許多重要訊息，也才意識到年齡增長，聽力也會悄悄改變。於是我接受聽力檢查，並開始使用助聽器，一戴至今十年。

保養尿路、攝護腺 怎麼吃最適合？

A小姐常因泌尿道感染愁眉苦臉，同事好心建議她喝蔓越莓汁、吃蔓越莓保健食品。

難敵大自然威力 八斗子海豹岩斷頭 徒留追憶

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，外觀像海豹吸引朝聖，成為網紅熱點，一度提報為「特殊地形及地質現象」自然紀念物。日前被發現「斷頭」，現場觀察頭部全斷裂消失，僅剩身體基座。有民眾拍下斷頭照貼網直呼惋惜，基市府證實，近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成斷裂。

台大導入自動翻身氣墊床 有助壓瘡減少

隨高齡病人疾病複雜度增加，許多重症病人在加護病房無法自行翻身，為避免產生壓力性損傷（壓瘡或褥瘡），護理師每隔一段時間需為病人翻身、擺位，除增加護理人力負荷，也容易導致護理師出現腰傷等傷害。為此，台大醫院於內科及神經外科加護病房內導入「自動翻身氣墊床」，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。

健康主題館／反覆眩暈 畏光想吐 前庭性偏頭痛作怪

反覆頭暈、天旋地轉，跑遍醫院卻找不到原因，小心是「前庭性偏頭痛」作怪。35歲林小姐，近年工作到一半時常突然感到天旋地轉，嚴重時甚至惡心、想吐，發作期間連辦公室日光燈、同事交談聲都難以忍受。原以為只是過度疲勞或「內耳不平衡」，多項檢查卻都正常，轉診神經內科才發現，真正元凶是前庭性偏頭痛。

面對女王頭有天也會消失 專家：可當成環境、生態教育議題看待

象鼻岩斷鼻、海豹岩斷頭，讓人思考地景保育及保存核心價值，專家說，自然地景生命本來就包含形成、變化與消失。基市府說，大自然力量不可小看，透過想像力及故事流傳，繼續活在大家心中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。