開學季3疫夾擊！台中流感下周恐進流行期、新冠肺炎暴增2.6倍

開學季，台中校園流感、新冠、腸病毒疫情增溫；疾管署統計，台中市上周類流感急門診突破1.6萬人次，接近流行閾值，推估下周恐進入流行期；新冠肺炎急門診2528人，較去年同期暴增5倍，仍處高原期；腸病毒在開學季後有上升趨勢，蠢蠢欲動。衛生局呼籲，學校、家庭防疫。

疾管署統計，台中市上周（8月23日至8月29日）類流感門診就診人次為1萬5434人次，急診就診人次為995人次；本季（去年10月至今）流感併發重症124人，其中近2周新增6人，本季死亡24例，其中近4個月7人，年齡分布5旬至9旬。幼兒園近3個月有9校及3家幼兒園通報流感群聚事件。

台中市新冠疫情，上周門急診就診2528人次，較去年同期696人次，大幅增加1832人次，本季新冠併發重症70人，其中上周新增5例。

衛生局說明，腸病毒也蠢蠢欲動，開學季增加校園腸病毒傳播風險，9月開學後也呈現上升趨勢，提醒家長與教托育機構應提高警覺，落實正確洗手、環境清消與「生病不上學」防疫措施。

衛生局提醒，現行公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上且尚未接種本季疫苗的民眾接種，截至8月底，台中市有17萬5720人次完成Moderna LP.8.1疫苗接種，因全國疫苗解凍效期至今年9月9日，本季新冠疫苗還有2900餘劑，擴大接種服務至9日，提醒有接種需求且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，應把握時間儘速接種，提升免疫保護力。