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台大導入自動翻身氣墊床 有助壓瘡減少

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院導入自動翻身氣墊床，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。記者林琮恩／攝影
台大醫院導入自動翻身氣墊床，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。記者林琮恩／攝影

隨高齡病人疾病複雜度增加，許多重症病人在加護病房無法自行翻身，為避免產生壓力性損傷（壓瘡或褥瘡），護理師每隔一段時間需為病人翻身、擺位，除增加護理人力負荷，也容易導致護理師出現腰傷等傷害。為此，台大醫院於內科及神經外科加護病房內導入「自動翻身氣墊床」，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。

台大醫院護理督導長蕭偉伶指出，病人翻身除造成護理人力負荷，也讓護理師腰背、肩頸容易出現職業傷害，而自動翻身設備要在加護病房中使用，則必須確保病人身上各式管路不在翻身過程中受影響。該院與業界合作，依臨床需求開發並實際導入，目前已實際用於424位重症病人，使用自動翻身氣墊床墊後，病人壓力性損傷發生率由4.7%下降至2.9%，也能節省護理師所花費時間。

傳統翻身照護每一次至少需要2位護理師合作執行，過程中不僅要維持正確擺位，更要同時注意呼吸器、各類留置管路、生命徵象及皮膚安全。自動翻身氣墊床則可使用全自動翻身或人機協作2種模式，蕭偉伶表示，壓力性損傷風險較低病人，可利用機器每2至3小時自動翻身，完全不必人為介入；若壓傷風險較高，則需由1位護理師為病人擺位後，再利用機器進行翻身。

據統計，使用自動翻身氣墊床後，護理師協助翻身所需的人力負荷降低69%，操作時間從79.4秒減少至37.1秒，縮短53%，可由單一護理師完成翻身的比率更由36.7%提升至91.8%。

台大醫院院長余忠仁指出，重症加護病房病人因病情嚴重，身上插有多種管路，有時意識不清無法自行翻動身體，臥床一段時間後容易出現壓瘡，甚至變紅、破皮形成褥瘡，嚴重時恐導致感染，而配合病人治療，加護病房床位高低各有不同，不只對護理師身體造成負擔，每次翻身需由隔壁床護理師合作進行，因此院方目前已導入20床自動翻身氣墊床，盼將護理師負擔減至最低。

行政院政務委員陳時中指出，藥物進入醫院實施臨床試驗，多會獲得醫院歡迎，但醫療器材進行臨床試驗，卻常被拒於門外，而業者也因市場不大，投入成本不堪負荷，對醫材研究興趣不高，本次台大醫院與業界合作，讓醫療器材進入臨床場域，實施本土化臨床試驗，產品經改良後走向世界，為醫材進入醫院大門做出良好示範。

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