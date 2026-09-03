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保養尿路、攝護腺 怎麼吃最適合？

聯合報／ 王志仁／彰化秀傳醫院泌尿科醫師
泌尿道感染不舒服，研究證實，增加水分攝取可將反覆感染率降低。圖／秀傳醫院提供
泌尿道感染不舒服，研究證實，增加水分攝取可將反覆感染率降低。圖／秀傳醫院提供

A小姐常因泌尿道感染愁眉苦臉，同事好心建議她喝蔓越莓汁、吃蔓越莓保健食品

B先生因攝護腺肥大而有排尿問題，老婆幾乎天天逼他吃番茄南瓜子，說可以控制攝護腺肥大。

門診中，病人常提起親友給他們「良心的建議」，因半信半疑，所以門診時提出諮詢。

每天多喝水 保健食品為輔

根據2023年Cochrane系統性回顧研究，蔓越莓產品（果汁、錠劑或粉末）對於有反覆感染病史的女性、兒童，以及接受泌尿道手術後的高風險族群，確實可能降低感染風險。蔓越莓中的「A型前花青素」，能阻止大腸桿菌附著在膀胱壁上，從源頭減少感染機會。

不過，蔓越莓並非萬靈丹。研究顯示，對於年長男女、孕婦或神經性膀胱患者，效果並不明顯。至於常被提到的甘露醣（D-mannose）曾被認為與抗生素效果相當，但2025年最新研究指出，其預防效果仍需更多證據支持。

真正最有效的預防方法很簡單：每天多喝1.5公升的水（在原本飲水量之外）。研究證實，增加水分攝取可將反覆感染率降低約50%。此外，控制好糖尿病、改善便祕、養成定時排尿習慣，都是預防感染的基本功。

保養攝護腺 地中海飲食

2025年最新研究發現，「地中海飲食」對攝護腺健康的保護效果最全面。這種以蔬果、全穀類、豆類、堅果、橄欖油為主，適量攝取魚類、少吃紅肉的飲食模式，能透過抗氧化和抗發炎作用，顯著改善排尿症狀和尿流速。

輕度至中度攝護腺症狀者，可考慮南瓜子萃取物作為輔助，但不應取代正規藥物治療。2022年研究顯示，持續服用12個月後，83%患者的國際攝護腺症狀評分（IPSS）至少下降3分，夜尿、殘尿量都顯著改善，且不影響性功能。但這並不代表南瓜子能預防攝護腺癌，目前仍缺乏臨床證據。

保健食品只是「輔助」，不是「替代」。提醒當症狀持續或加重時，務必尋求專業醫療協助，個人化醫囑的保健或治療，才是維護自己健康的良方。

錠劑 南瓜 番茄 保健食品

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