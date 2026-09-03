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健康你我他／助聽器聽見世界 拿下時聆聽內心

聯合報／ 文／苗曦瑞（高市左營）
戴上，是為了聽見世界；取下，是為了聽見自己。圖／苗曦瑞提供
戴上，是為了聽見世界；取下，是為了聽見自己。圖／苗曦瑞提供

我今年72歲，是一名退休工程師，工作了40年。十年前，我仍在工作崗位上，在一次次的會議中察覺聽力出了問題。明明人坐在現場，卻常常聽不清楚內容，會後才發現遺漏了許多重要訊息，也才意識到年齡增長，聽力也會悄悄改變。於是我接受聽力檢查，並開始使用助聽器，一戴至今十年。

剛開始戴助聽器時，需要適應，我很快發現，助聽器帶給我的不只是「聽得更清楚」，更重要的是重新找回與人溝通的能力。開會時不再因為聽不清楚而跟不上內容，與人交談也少了「聽錯、猜錯」的尷尬。聽得見，便更願意與人交流，讓生活多了一份自在。

聽力不好，讓人減少社交；長期處在聽不清楚狀態，可能影響身心與認知健康。面對聽力退化，與其逃避，不如正視它、檢查它，找到適合的方式改善。

退休後，我對「聽」又有了另一層體會。人生前半段，我們向外發展，忙工作、家庭與社會；後半段則可以慢慢向內探索。我現在出門時戴助聽器，讓自己聽見世界；回到家，便取下助聽器，享受安靜，聆聽自己的內心。

十年的助聽人生讓我明白：助 聽器不是老去的象徵，是讓我們繼續與世界保持連結的工具。不要因為擔心外觀、價格或不習慣，就拒絕面對聽力問題。聽力可以檢查，生活可以改善，而人生的聲音，值得我們繼續聽見。

助聽器 聆聽 退休

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