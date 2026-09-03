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台大急診壅塞暫時紓解 醫界：新聞效應的短暫喘息

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院急診壅塞近日暫時紓解，醫界指新聞警示效應恐僅維持約三個月。記者曾原信／攝影
台大醫院急診壅塞近日暫時紓解，醫界指新聞警示效應恐僅維持約三個月。記者曾原信／攝影

台大醫院大廳近日罕見已無急診病人滯留，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，此為新聞事件造成警示效果，民眾擔心在台大等很久、排不到床而轉至住家周邊醫院診所就醫。但紓解壅塞不可單靠個別醫院、民眾一時自我節制，政府應重整轉診制度，減輕病人轉診經濟負擔，提供轉出、承接病人醫院的足夠獎勵。

洪子仁指出，目前台大只是「暫時獲得喘息」，為媒體報導熱度帶動就醫行為的暫時調節，對病人及家屬造成警示效果，心中出現「去台大會等很久、排不到床」預期效應，檢傷分類三至五級相對輕微患者，或單純因「大廟」迷思至台大就醫病人，近期會轉向住家附近醫院就醫，救護車轉送病人時，也較好說服不必堅持送台大。

不過，醫界預估，新聞熱度只能持續約三個月。洪子仁指出，急診壅塞根本原因為高齡化導致病人共病多、照護需求高、住院時間長，地區醫院承接能力有限，民眾恐持續湧向醫學中心，加上時序即將秋冬，流感、新冠等呼吸道疾病進入旺季，重症需求增加，若轉診制度不改，床位緊繃情況恐「校正回歸」，各大醫學中心急診再次回歸壅塞。

洪子仁指出，急診從「入口」分流五十人，即對紓解壅塞達到效果，政府應在這段暫時喘息期間，建立可持續機制，補貼病人轉診搭乘救護車費用，協助因經濟因素無法負擔非健保病房的病人，也應透過健保支付制度，提供轉出病人的醫學中心及承接下轉病人地區醫院相關利多，建立綠色通道，讓下轉病人有需要時可及時轉回醫學中心。

醫界 洪子仁 台大 急診 台大醫院

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