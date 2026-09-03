我今年72歲，是一名退休工程師，工作了40年。十年前，我仍在工作崗位上，在一次次的會議中察覺聽力出了問題。明明人坐在現場，卻常常聽不清楚內容，會後才發現遺漏了許多重要訊息，也才意識到年齡增長，聽力也會悄悄改變。於是我接受聽力檢查，並開始使用助聽器，一戴至今十年。

2026-09-03 00:37