富邦人壽：認知下降 留意失去老本風險

當認知能力逐漸下降，辛苦存了一輩子的退休金，也可能跟著陷入風險。富邦人壽法令遵循部律師陳品妤提醒，高齡社會最大的風險不一定是沒有錢，更要留意因錯誤決策而失去「財務自主權」。

陳品妤舉例，曾有詐騙集團向長輩推銷不存在的「幽靈塔位」，宣稱可以高價轉售，誘使長輩拿出退休金購買。這類詐騙利用的是長輩的信任、孤單與獲利期待，加上年長後認知能力可能下降，更難辨別真假。

比詐騙更不容易察覺的是「金融剝削」。陳品妤指出，有些長輩因行動不便，把存摺、印章交給子女保管；也有人依賴子女照顧，卻被要求將房產過戶或抵押。「當一個人沒有辦法依照自己的意願使用財產，金融剝削可能就已經發生。」

她也提醒，投保之前應該了解保障內容與理賠條件。以失智症為例，不同的保單對失智程度及給付條件有不同約定，應該確認保障範圍是否符合自身需求，避免產生期待落差。

陳品妤提醒，年長後可能出現認知能力下降，更需要身邊的親友協助留意異常財務行為，例如突然接到可疑的投資電話、急著拿錢購買商品等，都可能是警訊。面對金融商品應該「停、看、聽」，不要急著決定，先看清內容與風險，也多聽親友或財務顧問意見。