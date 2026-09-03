聽新聞
0:00 / 0:00

富邦人壽：認知下降 留意失去老本風險

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導

當認知能力逐漸下降，辛苦存了一輩子的退休金，也可能跟著陷入風險富邦人壽法令遵循部律師陳品妤提醒，高齡社會最大的風險不一定是沒有錢，更要留意因錯誤決策而失去「財務自主權」。

陳品妤舉例，曾有詐騙集團向長輩推銷不存在的「幽靈塔位」，宣稱可以高價轉售，誘使長輩拿出退休金購買。這類詐騙利用的是長輩的信任、孤單與獲利期待，加上年長後認知能力可能下降，更難辨別真假。

比詐騙更不容易察覺的是「金融剝削」。陳品妤指出，有些長輩因行動不便，把存摺、印章交給子女保管；也有人依賴子女照顧，卻被要求將房產過戶或抵押。「當一個人沒有辦法依照自己的意願使用財產，金融剝削可能就已經發生。」

她也提醒，投保之前應該了解保障內容與理賠條件。以失智症為例，不同的保單對失智程度及給付條件有不同約定，應該確認保障範圍是否符合自身需求，避免產生期待落差。

陳品妤提醒，年長後可能出現認知能力下降，更需要身邊的親友協助留意異常財務行為，例如突然接到可疑的投資電話、急著拿錢購買商品等，都可能是警訊。面對金融商品應該「停、看、聽」，不要急著決定，先看清內容與風險，也多聽親友或財務顧問意見。

富邦人壽 風險 長輩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

專家教你保／規劃資產傳承 四招安心布局

懂保險／利變型保單打造時間財 資產配置攻守兼備

宏泰人壽再推美元利率變動型終身壽險 兼顧保障與長期資金規劃

股價跌停、心情也跌停？心理師教4招「急救」：第一件事先關掉看盤APP

相關新聞

健康你我他／助聽器聽見世界 拿下時聆聽內心

我今年72歲，是一名退休工程師，工作了40年。十年前，我仍在工作崗位上，在一次次的會議中察覺聽力出了問題。明明人坐在現場，卻常常聽不清楚內容，會後才發現遺漏了許多重要訊息，也才意識到年齡增長，聽力也會悄悄改變。於是我接受聽力檢查，並開始使用助聽器，一戴至今十年。

保養尿路、攝護腺 怎麼吃最適合？

A小姐常因泌尿道感染愁眉苦臉，同事好心建議她喝蔓越莓汁、吃蔓越莓保健食品。

難敵大自然威力 八斗子海豹岩斷頭 徒留追憶

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，外觀像海豹吸引朝聖，成為網紅熱點，一度提報為「特殊地形及地質現象」自然紀念物。日前被發現「斷頭」，現場觀察頭部全斷裂消失，僅剩身體基座。有民眾拍下斷頭照貼網直呼惋惜，基市府證實，近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成斷裂。

台大導入自動翻身氣墊床 有助壓瘡減少

隨高齡病人疾病複雜度增加，許多重症病人在加護病房無法自行翻身，為避免產生壓力性損傷（壓瘡或褥瘡），護理師每隔一段時間需為病人翻身、擺位，除增加護理人力負荷，也容易導致護理師出現腰傷等傷害。為此，台大醫院於內科及神經外科加護病房內導入「自動翻身氣墊床」，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。

健康主題館／反覆眩暈 畏光想吐 前庭性偏頭痛作怪

反覆頭暈、天旋地轉，跑遍醫院卻找不到原因，小心是「前庭性偏頭痛」作怪。35歲林小姐，近年工作到一半時常突然感到天旋地轉，嚴重時甚至惡心、想吐，發作期間連辦公室日光燈、同事交談聲都難以忍受。原以為只是過度疲勞或「內耳不平衡」，多項檢查卻都正常，轉診神經內科才發現，真正元凶是前庭性偏頭痛。

面對女王頭有天也會消失 專家：可當成環境、生態教育議題看待

象鼻岩斷鼻、海豹岩斷頭，讓人思考地景保育及保存核心價值，專家說，自然地景生命本來就包含形成、變化與消失。基市府說，大自然力量不可小看，透過想像力及故事流傳，繼續活在大家心中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。