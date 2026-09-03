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失智病友分享 及早診斷爭取更多治療選擇

聯合報／ 記者林琮恩楊孟蓉／台北報導
「二○二六失智友善＆預防照護影響力論壇」由聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助，吸引近五百位民眾到場，會場座無虛席，場外同步直播區同樣坐滿人潮。記者胡經周／攝影
「二○二六失智友善＆預防照護影響力論壇」由聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助，吸引近五百位民眾到場，會場座無虛席，場外同步直播區同樣坐滿人潮。記者胡經周／攝影

「從絕望中，覺得有了一點希望。」香港失智者陳先生跨海接受阿茲海默症新藥治療後，這樣形容自己的心情。一路陪伴他的陳太太則說，能多幾年有生活品質的日子與先生相處，「覺得很幸福」，但她也體會，面對失智症，就是一場「跟時間的賽跑」。

陳氏夫妻採訪影片在「二○二六失智友善＆預防照護影響力論壇」播放。論壇由聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助，吸引近五百位民眾參與，從失智新藥、早期辨識到生活預防，分享如何及早降低失智風險。

陳先生是亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興的病患。甄瑞興以「漏水、地板爛掉」比喻新藥治療，腦中類澱粉蛋白沉積就像地板積水，新藥可以把「積水」清掉，減緩地板繼續受損，但若等到地板已嚴重腐爛，即使把水清乾淨，也難以恢復原有功能，「所以愈早清除愈好」。

他進一步表示，去年起我國食藥署核准兩款阿茲海默症單株抗體治療藥物，可去除病人大腦類澱粉蛋白沉積。目前藥物尚無健保給付，治療前需經正子攝影確認沉積情況，療程費用約五十萬至一五○萬元。建議民眾如不幸確診失智，可配合醫師治療計畫，包括藥物、非藥物治療等，有助延緩疾病進程，改善生活品質。

當記憶變差 何時應該警覺？

台大醫院神經內科特聘兼任主治醫師邱銘章指出，健忘不一定就是失智。像是走到冰箱前卻忘記要拿什麼、話到嘴邊一時說不出正確名詞，或將他人轉述的故事誤認為發生在自己身上，都是正常人可能出現的記憶失誤，若非頻繁發生，不必過度緊張。

但有些記憶錯亂就要提高警覺。邱銘章舉例，將沒發生過的事說得頭頭是道，也就是俗稱的「虛談」；或找不到東西時，誤認女兒、先生、外籍看護偷拿，都可能是失智徵兆。失智者也可能出現「自傳體記憶」，記憶像電影膠卷逐漸倒退，只記得廿、卅歲時的事情，甚至把女兒認成姐妹。

另一個值得注意的訊號是「自覺認知衰退（ＳＣＤ）」。有些人接受記憶檢查正常，卻明顯感覺與一至三年前相比有所退步，且持續半年以上；若連家人、朋友或同事也察覺變化，更應提高警覺。邱銘章強調，自覺認知衰退不等於失智，不必過度恐慌，但高風險者應尋求專業評估。

預防失智 從知道走向做到

「失智．時空記憶的旅人」主任陳韻如觀察，民眾愈來愈知道失智症可以預防，但真正的困難是如何在生活中落實。為幫助民眾從「知道」走向「做到」，聯合報健康事業部將推出「失智預防包」，透過ＫＴＡ（Knowledge to Action，從知識到行動）計畫整合線上、線下資源。該計畫獲首屆政大魏明光新聞獎肯定，並將進一步在公衛領域驗證成效，讓健康報導不只傳遞知識，也能促成行動。

怕罹失智 馬西屏練腦10年

七十一歲媒體人馬西屏曾一度陷入嚴重失憶，錄影時突然想不起重要人物姓名，洗衣服忘記放洗衣粉，接受檢查後確認未罹患失智症，也讓他開始積極調整生活。

「我絕對不要失智，所以我非常努力做。」馬西屏說，這十年來持續規律運動、腦力訓練、學習、保持社交及顧好睡眠，也降低工作壓力。「排除壞習慣、建立好習慣」，是他最想與大家分享的兩句話。

論壇現場也設置多元體驗攤位。美力齡生醫展示阿茲海默症新藥及薑黃衍生物相關研究；GlorySafe安心定位鞋墊將定位裝置放進鞋內，掌握長輩活動軌跡，在走失時及早尋回；樂齡網展示智慧互動輔具、新活藝術陪伴失智者創作生命故事書、盤古銀髮則提供失智VR體驗，呈現失智預防與照護的多元解方。

失智 阿茲海默症 失智者

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