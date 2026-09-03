預防失智民眾喊「知道做不到」 醫推777原則

九月是國際失智症月，國際醫學期刊「刺胳針」失智症委員會提出十四項失智風險因子，有百分之四十五失智症可以預防或延緩，元氣網近期透過全台最大照顧者社群失智旅人臉書調查，六三三位民眾中，百分之八十四點一認同「存腦本」很重要，但逾半坦承難養成習慣。預防失智行為中，九成民眾認為「睡眠充足」最重要，高於規律運動與健康飲食。

調查發現，缺乏運動、睡眠障礙、肥胖、高血壓、壞膽固醇過高、糖尿病更能觸發民眾警覺，提早防範失智症；相對地，憂鬱症、社交孤立、視力受損未治療較容易被忽略與失智症相關，更值得重視。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，如何活得更聰明，睡眠充足是關鍵。他在聯合報主辦的「二○二六失智友善＆預防照護影響力論壇」提出「七七七」生活原則：每天走七千步、吃飯七分飽、睡足七小時以上。

甄瑞興表示，充足的睡眠有助於清除大腦廢棄物，醫學界近期熱門的glymphatic system理論便提出，類淋巴系統如同大腦的「廢物清除系統」，透過腦脊髓液與組織間液交換，協助清除包括類澱粉蛋白、Tau蛋白等代謝廢物。尤其在非快速動眼期的第三期深層睡眠時，類淋巴系統活動達高峰，睡眠不只讓身體休息，也是大腦生理修復與代謝的重要時間。

今年國際失智症年會提出「越早知道，越多可能；失智症及早診斷，讓未來有更多選擇。」甄瑞興表示，阿茲海默症的診斷仍面臨挑戰，許多患者在察覺到認知症狀時，疾病已進展到中後期，錯過了最佳的早期干預時機。

目前還沒有能完全逆轉或根治阿茲海默症的藥物，但除了針對類澱粉蛋白溶解治療，研究也開始探索針對Tau蛋白的抗體療法，以及結合多種藥物機制的「雞尾酒療法」概念，可能是未來有效治療的新趨勢。