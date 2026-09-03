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「不是失智就什麼都不做」醫師籲翻轉失智觀：更要參與社會

聯合報／ 記者沈能元魏忻忻／台北報導
台灣失智症協會舉辦「德曼莎講座」，請失智者主講，去年顧問白婉芝（左）於雲林縣衛生局分享照護經驗。圖／台灣失智症協會提供
台灣失智症協會舉辦「德曼莎講座」，請失智者主講，去年顧問白婉芝（左）於雲林縣衛生局分享照護經驗。圖／台灣失智症協會提供

國衛院調查，台灣每一百位六十五歲以上長者，就有八位可能罹患失智症。高齡人口愈來愈多，失智患者也增加。失智症協會理事長徐文俊提醒，失智者中，極輕度與輕度約占三分之二；輕度認知障礙者人數，約為失智症兩倍。他強調，罹患失智症不等於什麼都做不了，要讓輕度失智者維持社會參與，盡量延緩並避免惡化至需要長照

為幫助失智症者保持社交互動，衛福部長照司長祝健芳說，衛福部已補助北市聯醫辦理「失智咖啡館」計畫，為失智症者及其家庭設計的社會性場所，目前由路易莎咖啡青年公園店提供支持性環境，也辦理社區民眾、咖啡館員工及志工的失智識能教育訓練。

失智症協會日前舉辦學術研討會，日本東京失智症照護研究訓練中心主任粟田主一於會中表示，必須翻轉「新舊失智觀」，舊失智觀是認為一旦罹患失智症，這個人就「什麼都沒有了」、「什麼都無法做了」，令人絕望。新失智觀強調，失智者即使確診，依然能夠思考、依然有能力做某些事，有自己的想法。

他強調，失智與非失智並非一刀畫分，而是連續的過程。人的認知功能逐步下降、漸漸增加不便之處，最終被診斷為失智，這是每個人在變老過程中都可能面臨的生命經驗。政策必須翻轉，朝向提供機會讓他們參與社會、與社會共榮共好的方向努力。

徐文俊強調，目前無論是類澱粉標靶治療的對象、預立醫療照護諮商（ＡＣＰ）的對象、失智者就業支持的對象，或財務規畫與法律安排的對象，均集中在輕度認知障礙（ＭＣＩ）或輕度失智者。他們需要及早診斷、有效治療、工作支持、財務與法律規畫、支持決策，以及繼續參與社會的機會。

失智症協會秘書長陳筠靜指出，協會自二○○八年開始累積失智者公共倡議經驗，於二○一九年正式成立失智者顧問小組，由失智者告訴大家「我在乎的是什麼」，如今能在正式會議中針對政策提出建議，例如台北捷運部分車站的標示字體變大，即是失智者顧問小組努力的成果之一。

照顧失智的媽媽多年、自己也罹患輕度失智的白婉芝分享，讓社會大眾瞭解失智者真正的需要，那就是「失智者不是被照顧、被安排的人，而是能夠表達意見、參與決策、持續生活在社會中的重要夥伴。」她舉例，有位患者快八十歲了，如果她不說，沒有人知道她十四年前就被診斷輕度失智，她說輕度失智者有能力做許多事情，依然可以學習新事物。

失智 患者 長照

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