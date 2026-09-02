南部終於快放晴！高雄人苦笑「習慣當基隆住了」 網喊：看到太陽會流淚

南部近期雨下不停，不少民眾已經快被連日陰雨逼瘋。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（2）日晚間分享最新一周天氣預報，直呼「南部地區下禮拜有機會看到太陽公公了」，讓不少南部網友看完瞬間振奮，紛紛留言「終於嗎」、「太陽公公終於要出來上班了」。

從預報圖來看，嘉義、台南、高雄及屏東3日、4日白天仍有降雨訊號，部分地區夜間也有雨；到了5、6日天氣逐步好轉，雲量雖仍偏多，但降雨有減少趨勢。7日起南部天氣明顯轉穩，嘉義、台南、高雄與屏東白天大多可望見到陽光，8、9日也以晴到多雲為主，夜間天氣相對穩定。

對已經連續多日與雨水相伴的南部人來說，這張預報圖彷彿看到曙光。有網友留言「這次真的下太久了」、「還要下禮拜？」，也有人苦笑說「我已經習慣把高雄當基隆住了」，甚至直呼「感覺看到太陽會流淚」。

不過，也有人還不敢太早放心，留言「希望後面別再下大雨了」、「下周開始可不可以都好天氣到月底啊」。另有網友期待天氣放晴後趕快洗車、曬衣，也有人直呼「南部終於可以擺脫多雨的時刻了」。