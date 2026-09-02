非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

國內出現診所打營養針導致急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，11名急性Ｃ肝病例曾於新北板橋「安泰淞鶴診所」接受注射，疾管署長羅一鈞說，初步了解該診所並無共用針頭，未落實無菌操作ＳＯＰ。診所負責人、醫師孫浩陽堅稱，雖然診所作業有些小缺失，但不至於是感染主因，強調「絕對從未使用同一個針頭施打在不同病人身上」。

資料顯示，這家診所2024年易主，由孫浩陽接手，孫今年50多歲，診所內除了他之外，還有一名護士、一名行政人員，及2名兼診醫師。

對於孫浩陽認為診所不是感染主因，新北市衛生局說，現場稽查時有發現診所內不少缺失，衛政單位透過疫調、病毒親緣性比對等方式，研判極可能有共同感染源，初判與診所注射行為缺失有關。

安泰淞鶴診所不是第一次出包，今年也因為管制藥品管理缺失，被新北市衛生局開罰6萬。

新北市衛生局說，該診所因感染管控措施有缺失，被依傳染病防治法開罰30萬，也已經要求停業，後續必須提出感染感控計畫書、完成教育訓練，複查結果合格才能復業。衛生局也會將負責醫師移付懲戒，最重可廢止醫師證書。

至於檢察官不排除以過失傷害罪偵辦，衛生局官員直言，醫療上要認定有更明確的因果才能定罪，就看檢察官如何認定。