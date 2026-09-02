高雄2院所漏接！移工跨台南就醫才確診登革熱 衛生局要開罰
高雄登革熱防線再拉警報！高市衛生局今公布新增1例登革熱境外移入個案，阿蓮區38歲菲律賓籍男性移工8月26日從菲律賓入境，當天就出現發燒、忽冷忽熱、肌肉痠痛及關節痛的典型症狀，兩度前往岡山區的醫院、診所就醫都沒驗出，直到4天後跑到台南急診，才確診感染登革熱病毒第4型；衛生局認定2院所涉違法，將依法裁處。
衛生局指出，這名移工8月26日自菲律賓入境，當天身體就出現不適，先後前往岡山區2家醫療院所看診及掛急診，主訴包括發燒、肌肉痠痛、關節痛等，症狀一直沒有改善。
直到8月30日，患者轉往台南醫院急診，經NS1快篩呈陽性，檢驗確認感染登革熱病毒第4型。由於患者具有菲律賓旅遊史，入境後隨即發病，研判為境外移入病例。
衛生局疫調發現，患者發病當天曾兩度在岡山區就醫，但2家醫療院所問診時，都沒有落實詢問TOCC旅遊史，也沒有進行NS1快篩，2家院所涉違反傳染病防治法第31條規定，將依法裁處。
岡山區近期才出現本土登革熱疫情，仍處於警戒期，境外移入病例又曾進入當地活動，讓防疫團隊不敢大意，目前已針對個案居住地及相關活動地點展開疫情調查，同步孳生源清除及緊急防治，盼在第一時間阻斷可能的社區傳播鏈。
衛生局也向基層醫療院所喊話，近期若碰到出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛等症狀的患者，只要具有登革熱警戒里活動史，或近期曾前往東南亞等流行地區，就應提高警覺，確實詢問TOCC，並善用NS1快篩輔助診斷及依法通報，避免再度漏接病例。
另，高雄「登革熱決戰境外獎勵方案」將延長至12月31日，市民、各級學校師生、新住民及其家庭等，入境2周內符合主動健康監測及採檢獎勵條件者，仍可獲500元禮券；重入境外籍移工調整為每人200元禮券，境外新進學生依相關防疫措施接受採檢者則不予獎勵，並停止出國前發放防蚊液。
衛生局提醒，近期高雄降雨頻繁，雨後積水容器容易成為病媒蚊孳生溫床，民眾應加強住家內外巡查，落實巡、倒、清、刷，岡山本土疫情尚未解除警戒，境外移入病例也持續出現，防疫不能鬆懈。
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