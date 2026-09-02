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高雄2院所漏接！移工跨台南就醫才確診登革熱 衛生局要開罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

高雄登革熱防線再拉警報！高市衛生局今公布新增1例登革熱境外移入個案，阿蓮區38歲菲律賓籍男性移工8月26日從菲律賓入境，當天就出現發燒、忽冷忽熱、肌肉痠痛及關節痛的典型症狀，兩度前往岡山區的醫院、診所就醫都沒驗出，直到4天後跑到台南急診，才確診感染登革熱病毒第4型；衛生局認定2院所涉違法，將依法裁處。

衛生局指出，這名移工8月26日自菲律賓入境，當天身體就出現不適，先後前往岡山區2家醫療院所看診及掛急診，主訴包括發燒、肌肉痠痛、關節痛等，症狀一直沒有改善。

直到8月30日，患者轉往台南醫院急診，經NS1快篩呈陽性，檢驗確認感染登革熱病毒第4型。由於患者具有菲律賓旅遊史，入境後隨即發病，研判為境外移入病例。

衛生局疫調發現，患者發病當天曾兩度在岡山區就醫，但2家醫療院所問診時，都沒有落實詢問TOCC旅遊史，也沒有進行NS1快篩，2家院所涉違反傳染病防治法第31條規定，將依法裁處。

岡山區近期才出現本土登革熱疫情，仍處於警戒期，境外移入病例又曾進入當地活動，讓防疫團隊不敢大意，目前已針對個案居住地及相關活動地點展開疫情調查，同步孳生源清除及緊急防治，盼在第一時間阻斷可能的社區傳播鏈。

衛生局也向基層醫療院所喊話，近期若碰到出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛等症狀的患者，只要具有登革熱警戒里活動史，或近期曾前往東南亞等流行地區，就應提高警覺，確實詢問TOCC，並善用NS1快篩輔助診斷及依法通報，避免再度漏接病例。

另，高雄「登革熱決戰境外獎勵方案」將延長至12月31日，市民、各級學校師生、新住民及其家庭等，入境2周內符合主動健康監測及採檢獎勵條件者，仍可獲500元禮券；重入境外籍移工調整為每人200元禮券，境外新進學生依相關防疫措施接受採檢者則不予獎勵，並停止出國前發放防蚊液。

衛生局提醒，近期高雄降雨頻繁，雨後積水容器容易成為病媒蚊孳生溫床，民眾應加強住家內外巡查，落實巡、倒、清、刷，岡山本土疫情尚未解除警戒，境外移入病例也持續出現，防疫不能鬆懈。

防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對境外登革熱個案啟動居住地工作地孳檢及噴藥等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 衛生局 移工

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