食藥署長遭指與中聯總座關係良好 衛福部駁斥：蒐證追究責任

立委徐巧芯發文指出，致癌油含量未滿20%產品不必下架為賴清德總統授意，且食藥署長姜至剛與中聯公司總經理余凌沖關係良好。對此，衛福部食藥署嚴正聲明，貼文內容與事實不符，已啟動蒐證，不排除追究發文者法律責任。

衛福部駁斥，中聯油脂案產品預防性下架20%之比例，於7月4日召開專家會議充分討論後之專業建議，完整會議紀錄已於食藥署官網對外公開，相關資料與錄音檔均已提供司法機關。該貼文內容指下架20%之比例為「總統指示」，與事實明顯不符。

衛福部強調，食藥署長姜至剛與案件相關人士互動良好之說法，純屬子虛烏有，雙方並不相識，完全是刻意拼湊、惡意連結及散布不實訊息。對於散布不實資訊、損害機關公信力及同仁名譽之行為，衛福部已著手蒐集事證，必要時將依法提告，追究相關法律責任，絕不姑息。