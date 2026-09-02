每天睡5小時精神好？他午後秒斷電 網揭醫學研究：身心功能已退化
不少民眾為了兼顧工作與休閒，常將夜晚睡眠時間壓縮至5小時，自認「只要早晨起得來、沒有昏睡感就代表睡飽」。日前有網友發文求助，透露自己每天僅睡約5小時，晨間醒來精神飽滿，然而一到下午，整個人卻瞬間「斷電」，困惑這究竟算不算真正睡飽？貼文曝光後，不少過來人直指這是典型的慢性睡眠不足，更有網友引述研究提醒，大腦認知與健康表現早已悄悄走下坡。
原PO在Mobile01論壇發文描述，自己習慣每日僅睡5小時，起床當下完全不覺得疲累或沒睡夠，但每逢午後精神便急遽衰退、難以集中專注力。過去總認為「醒來精神好就是睡飽」，如今卻懷疑深層的疲累感其實只是延遲至午後發生，因而好奇詢問：「只睡5小時真的有人能維持整天精神嗎？究竟睡多久才算真正睡飽？」
貼文曝光後，許多網友指出「能正常活動跟身體真的充飽電是兩回事」、「長期只睡5小時會導致自控力變差、暴飲暴食，甚至影響工作表現」、「如果中午沒有安排短暫小憩，下午肯定無法深度思考」。
也有網友分享醫學研究說明，實驗曾讓健康成人連續14天僅睡4至6小時，客觀的認知能力持續下滑，但受試者主觀感受到的嗜睡程度卻未等比例增加；這代表大腦已對「沒睡飽」產生麻木錯覺，讓人誤以為自己狀態良好，實際上身心功能已在退化。
針對睡眠不足的隱形危機，元氣網過往報導曾引述醫師吳教恩觀點指出，維持每日7至8小時的高品質睡眠，不僅能修復體力，更有助於抑制慢性發炎與降低罹癌風險。為了避免睡眠時長過短或睡眠品質不佳，醫師特別傳授4個助眠技巧：
1.維持規律作息：每日固定就寢與起床時間，有助於穩定體內生理時鐘，讓大腦與各器官自然形成穩定的清醒與修復節律。
2.睡前一小時遠離3C：入睡前60分鐘避免使用智慧型手機、平板及電腦，阻絕藍光刺激，防止褪黑激素分泌受抑而引發入睡困難。
3.睡前溫和放鬆身心：睡前可安排深呼吸冥想、溫和伸展或輕度拉筋，讓緊繃的神經系統降溫，引導大腦平穩切換至休眠狀態。
4.營造舒適睡眠環境：保持寢室全暗或微弱昏暗光源，室內溫度建議維持在18至22度之間，打造清爽、無噪音干擾的舒適睡眠空間。
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