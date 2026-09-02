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影／5架阿帕契大雁隊形衝場！ 樂天阿迷趴攜手陸軍打造國軍主題日

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
UH-60M黑鷹直升機則將吊掛國旗繞場致敬，展現國軍守護家園的意象。記者季相儒／攝影
UH-60M黑鷹直升機則將吊掛國旗繞場致敬，展現國軍守護家園的意象。記者季相儒／攝影

樂天桃猿年度「阿迷趴」邁入第14年，今年攜手陸軍司令部打造「國軍主題日」，今明連續兩天在桃園球場登場，今天最大亮點就是5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，以大雁隊形執行空中分列式衝場，強大空中戰力現身球場，吸引球迷目光。

今天開幕活動由陸軍樂隊「無限樂團」擔任開場演出，曾在陸軍80週年音樂會獲得好評的無限樂團，以磅礴樂聲炒熱現場氣氛。

阿迷趴的重頭戲，5架AH-64E阿帕契編隊飛越桃園球場，呈現國軍航空戰力；UH-60M黑鷹直升機則將吊掛國旗繞場致敬，展現國軍守護家園的意象。

今年阿迷趴以國軍為主題，透過陸軍樂隊、阿帕契及黑鷹直升機等演出，將國軍元素融入棒球賽事，帶給球迷不同以往的觀賽體驗。

今年阿迷趴的重頭戲，5架AH-64E阿帕契編隊飛越桃園球場。記者季相儒／攝影
今年阿迷趴的重頭戲，5架AH-64E阿帕契編隊飛越桃園球場。記者季相儒／攝影

UH-60M黑鷹直升機則將吊掛國旗繞場致敬，展現國軍守護家園的意象。記者季相儒／攝影
UH-60M黑鷹直升機則將吊掛國旗繞場致敬，展現國軍守護家園的意象。記者季相儒／攝影

樂天桃猿攜手陸軍司令部打造「國軍主題日」，今明連續兩天在桃園球場登場，今天最大亮點就是5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，以大雁隊形執行空中分列式衝場，強大空中戰力現身球場，吸引球迷目光。記者季相儒／攝影
樂天桃猿攜手陸軍司令部打造「國軍主題日」，今明連續兩天在桃園球場登場，今天最大亮點就是5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，以大雁隊形執行空中分列式衝場，強大空中戰力現身球場，吸引球迷目光。記者季相儒／攝影

樂天 陸軍 阿帕契

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