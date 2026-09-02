墾丁台26線石牛溪段大面積陷落 經搶修恢復兩車道通車

受旺盛西南氣流連續強降雨影響，墾丁台26線石牛溪路段今天清晨地基流失，路面大面積陷落，自來水管破裂造成下陷更嚴重。公路局南區養護工程分局楓港段今天上午調派大型施工機械進行搶修，並於下午5時搶通兩車道供南北向通行，預計22日才能4線通車。

台26線石牛溪路段8月31日就已發現裂縫，南工分局即派員緊急填補，防止雨水滲入，並派員看守現場狀況。不過因持續大雨滲入路基，土壤含水量飽和，今天凌晨3時許南下外車道因自來水管破裂加劇侵蝕，造成長30公尺、寬8公尺、深2公尺的陷落，海邊一側擋土牆也外傾破壞。

南工分局與警方到現場進行交通管制，採單線雙向管制通行，並調派大型機具搶修，並於下午5時搶通兩車道，供南、北向各1車道通行。後續將先進行自來水管修復，再進行台電管線修復，最後再修復路基路面，預計22日恢復4車道供南北各2車道通行。

南工分局呼籲用路人行經工區及轉彎路段要減速慢行，並遵循交維人員指揮，小心駕駛。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統、公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。