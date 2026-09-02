中秋將至文蛤、秋刀魚價漲 水產供應量可達260噸

中秋佳節將至，農業部漁業署今表示，節前水產品需求將增加5%至10%，其中文蛤受去年丹娜絲颱風造成減產，預估價格會上漲約8%，秋刀魚也會略漲，吳郭魚批發價則會下跌。

農業部今舉辦「115年烤海味迎中秋記者會暨媒體餐會」，漁業署長王茂城表示，今年中秋節前整體漁產品供應量可維持在260公噸，中秋前一周的市場需求都會上漲，通常增加約5%至10%，文蛤受去年丹娜絲颱風造成的延遲性死亡而減產，價格大概會上漲7%到10%之間；秋今年的撈捕量約7000至8000噸，雖然和往年捕撈量相近，但因為去年罕見大豐收，捕撈量約4.8萬噸，所以價格會比去年高，不過整體批發價格變動並不大。

至於為何吳郭魚批發價會下跌？王茂城解釋，受外銷市場受阻，以及高雄市之前發生的藥檢烏龍事件影響，使得民眾消費信心下降，批發價恐較去年同期下跌約15%，然而吳郭魚營養味美，也適合中秋節燒烤，鼓勵國人多多選購。