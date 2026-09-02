影／台灣虎航深化南台灣佈局 開航高雄-石垣島、小松雙航線

台灣虎航今天舉辦高雄-石垣島、高雄-小松雙航線開航慶祝儀式。台灣虎航董事長黃世惠、總經理邱彰信、營運長賴俊廸、商務長暨發言人許致遠皆到場，石垣市長中山義隆則是專程搭機來台參加儀式，見證雙航線啟航的重要時刻。台灣虎航表示，高雄出發的日本航線原為12條，加上今天開航的石垣島、小松便增至14條，展現台灣虎航深耕南台灣市場、拓展在地航網的堅定決心。

台灣虎航董事長黃世惠指出，石垣島以絕美的海洋景觀與獨特離島風情聞名，小松則是造訪日本北陸地區、加賀溫泉區及自然名勝的最佳門戶。目前桃園-石垣島與桃園-小松航線皆已穩定營運，本次高雄雙航線開航後，除了大幅提升南部鄉親出國旅遊的便利性，對日籍旅客在行程規劃上也更加友善，屆時可運用台灣虎航綿密布局的航網，造訪熱情美麗的南台灣，或透過桃園、高雄雙點進出的彈性搭配，深度體驗台灣多元的風土人情與美食魅力。

台灣虎航表示，本次雙航線開航在台日兩地皆獲得高度重視。日本石垣島機場於今日上午率先舉辦首航儀式，由台灣虎航總經理邱彰信代表出席並與當地代表交流互動；儀式結束後，邱總經理隨即與石垣市長中山義隆等一行人，一同搭乘石垣島-高雄首航班機飛抵高雄，親自參與高雄國際機場的慶祝活動。

台灣虎航董事長黃世惠也接受邀請，將於明天搭乘首航班機前往小松，出席當地的首航活動，除將拜會石川縣知事山野之義外，也將實地走訪當地深度鏈結台灣與日本北陸地區的文化與旅遊交流。

今天開航儀式由台灣虎航內勤人員組成的tigerdancers熱力表演今年新推出的台灣虎航主題曲《快出來玩》，以熱情洋溢的活力舞蹈嗨翻全場，為慶祝儀式揭開熱鬧序幕。高雄國際機場也以水門禮恭賀開航，搭乘高雄出發之首航班的旅客皆可獲得首航紀念明信片，為旅程開啟滿滿的歡樂與祝福。

台灣虎航內勤人員組成的tigerdancers熱力表演今年新推出的台灣虎航主題曲《快出來玩》。圖／台灣虎航提供