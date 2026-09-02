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核三重啟計畫 核安會：近期將核定

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三廠。圖／聯合報系資料照
核三廠。圖／聯合報系資料照

核三廠再運轉計畫的審查目前已接近尾聲，核能安全委員會今透露，近期將正式核定，但後續台電仍須進行機組整備並通過安全評估報告審查，待審查通過後才能換發執照重啟運轉。

核安會於今年3月27日收到台電提交的核三運轉執照換發申請文件，並檢附再運轉計畫、技術與管理能力及財務基礎報告等相關文件，待核安會核定後，據以執行並再提出執行結果報告。同時，台電公司持續執行核電廠老化評估及管理、輻射相關議題查核評估及耐震安全評估文件等相關安全技術評估，完成後再將報告送核安會審查。

核安會今舉辦「115年核安第32號演習實兵演練前記者會」，核安會核安管制組副組長何恭旻表示，核三的再運轉計畫審查已進入最後階段，近期將核定並對外正式公布。然而核三要重啟除了再運轉計畫要審查通過外，台電也必須將停機的設備恢復到可運轉的狀態，並提交老化評估及耐震安全評估等報告，並經核安會審查通過後才會核發運轉執照。

台電核能發電處副處長林盈吉表示，核三廠的室內乾式貯存設備已經完成決標和發包，目前正進行先期的規畫與設計工作。至於是否最快能在2028年順利重啟，「仍得視審查進度而定。」

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