快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫院大廳空了！專家示警熱度過後恐再壅塞 籲政府介入強化下轉

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，此為新聞事件造成警示效果，民眾擔心在台大等很久、排不到床而轉至住家周邊醫院診所就醫，但紓解壅塞不可單靠個別醫院善意、民眾一時自我節制，政府應重整轉診制度。聯合報系資料照
台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，此為新聞事件造成警示效果，民眾擔心在台大等很久、排不到床而轉至住家周邊醫院診所就醫，但紓解壅塞不可單靠個別醫院善意、民眾一時自我節制，政府應重整轉診制度。聯合報系資料照

台大醫院爆出病人候床12日身亡後，上周急診來診病人每天減少50人，昨日急診已不再壅塞，大廳無病人滯留。台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，此為新聞事件造成警示效果，民眾擔心在台大等很久、排不到床而轉至住家周邊醫院診所就醫，但紓解壅塞不可單靠個別醫院善意、民眾一時自我節制，政府應重整轉診制度，減輕病人轉診經濟負擔，提供轉出、接受病人醫院足夠獎勵。

洪子仁指出，目前台大情況只是「暫時獲得喘息」，為新聞熱度帶動就醫行為暫時性自我調節，新聞事件對病人及家屬造成警示效果，心裡出現「去台大會等很久、排不到床」預期效應，檢傷分類3至5級相對輕微患者，或單純因大廟迷思至台大就醫病人，近期會轉向住家附近醫院就醫，救護車將病人送醫時，也較好說服病人不必堅持送台大，不過，新聞熱度預期只能持續三個月時間。

媒體熱度一退，民眾台大視為就醫保障迷思恐再度出現。洪子仁指出，急診壅塞根本原因為高齡化導致病人共病多、照護需求高、住院時間長，地區醫院承接能力有限，民眾恐持續湧向醫學中心，加上時序即將入冬，呼吸道疾病流感、新冠等進入旺季，重症需求增加，若轉診制度不改，床位緊繃情況恐「校正回歸」，各大醫學中心急診再次回歸壅塞。

洪子仁指出，台大案例凸顯，急診若從「入口」分流五十人即對紓解壅塞達到效果，政府應在這段暫時喘息期間，建立可持續機制，補貼病人轉診搭乘救護車費用，協助因經濟因素無法負擔非健保病房住院日額病人提供費用支持，也應透過健保支付制度，提供轉出病人的醫學中心及承接下轉病人地區醫院相關利多，並建立綠色通道，讓被下轉病人發生緊急狀況時，可即時轉回醫學中心。

台大醫院 洪子仁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

台大醫院導入自動翻身氣墊床 病人壓瘡發生率、護理翻身時間均減半

台灣醫材臨床實證走向國際 雃博攜手台大醫院打造重症照護新模式

石崇良研議讓原廠藥商收取自負差額 癌團籲必要用藥不該被當品牌升級

相關新聞

核三重啟計畫 核安會：近期將核定

核三廠再運轉計畫的審查目前已接近尾聲，核能安全委員會今透露，近期將正式核定，但後續台電仍須進行機組整備並通過安全評估報告審查，待審查通過後才能換發執照重啟運轉。

沙德爾颱風影響小三通3日全面停航 金廈、金泉航線全喊卡

受沙德爾颱風外圍環流影響，金廈海域受到影響，海象轉趨惡劣，金門縣港務處今天宣布，配合小三通天候影響停航機制及客船避颱作業，明日金門往返廈門、泉州兩條小三通客運航線全天停航，提醒旅客出發前務必向船公司確認最新航班資訊，以免行程受影響。

昨多架航班延誤、甚至有航班今天才起飛 虎航道歉了

台灣虎航昨天傳出有多架班機延誤，包含高雄飛往沖繩航班、名古屋飛桃園航班等都受影響，甚至有航班延誤到福岡機場宵禁時間遭取消，直到今天下午才起飛。對此，台灣虎航表示，昨（1日）因受機務因素影響，第一時間調度備用機執行後續航班，造成高雄部分出發航班延誤。

影／板橋診所注射營養針爆C肝群聚…疾管署追1118人採血 估陽性率破5％

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案，8月12日疾管署接獲通報2個案確診急性C肝，因皆在同診所施打營養針，研判為群聚，調查期間發現家中另一同住家人也確診。新北衛生局針對去年7月1日至今年8月27日共有1118人在診所針劑注射，因此召回採檢，疾管署預估5至10％陽性率。

安泰淞鶴診所重複使用針頭爆C肝群聚 附近藥師稱已預料「早晚會出事」

板橋區「安泰淞鶴診所」爆發11例急性C型肝炎確診個案，經查診所護理師將針頭留置在藥瓶並重複抽取藥品，涉及醫療感染控制風險，遭新北衛生局勒令停業。今午該診所大門緊閉，診所拒絕回應，僅在一樓外牆張貼有暫停業務公告，附近一家藥局藥師透露，該診所長期為節省成本長期使用空針，早晚會出事。

獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭市府證實 疑颱風大浪襲擊成追憶

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，因外觀很像海豹吸引很多人拍照，後來也成網紅熱門景點，一度提報為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。日前卻發現「斷頭」，現場觀察頭部確已全部斷裂消失，只剩身體的基座被留著海浪不斷拍打。有民眾拍下斷頭照貼網，基市府證實已斷頭，指近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成。民眾都相當震驚、惋惜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。