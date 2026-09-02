台大醫院大廳空了！專家示警熱度過後恐再壅塞 籲政府介入強化下轉

台大醫院爆出病人候床12日身亡後，上周急診來診病人每天減少50人，昨日急診已不再壅塞，大廳無病人滯留。台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，此為新聞事件造成警示效果，民眾擔心在台大等很久、排不到床而轉至住家周邊醫院診所就醫，但紓解壅塞不可單靠個別醫院善意、民眾一時自我節制，政府應重整轉診制度，減輕病人轉診經濟負擔，提供轉出、接受病人醫院足夠獎勵。

洪子仁指出，目前台大情況只是「暫時獲得喘息」，為新聞熱度帶動就醫行為暫時性自我調節，新聞事件對病人及家屬造成警示效果，心裡出現「去台大會等很久、排不到床」預期效應，檢傷分類3至5級相對輕微患者，或單純因大廟迷思至台大就醫病人，近期會轉向住家附近醫院就醫，救護車將病人送醫時，也較好說服病人不必堅持送台大，不過，新聞熱度預期只能持續三個月時間。

媒體熱度一退，民眾台大視為就醫保障迷思恐再度出現。洪子仁指出，急診壅塞根本原因為高齡化導致病人共病多、照護需求高、住院時間長，地區醫院承接能力有限，民眾恐持續湧向醫學中心，加上時序即將入冬，呼吸道疾病流感、新冠等進入旺季，重症需求增加，若轉診制度不改，床位緊繃情況恐「校正回歸」，各大醫學中心急診再次回歸壅塞。

洪子仁指出，台大案例凸顯，急診若從「入口」分流五十人即對紓解壅塞達到效果，政府應在這段暫時喘息期間，建立可持續機制，補貼病人轉診搭乘救護車費用，協助因經濟因素無法負擔非健保病房住院日額病人提供費用支持，也應透過健保支付制度，提供轉出病人的醫學中心及承接下轉病人地區醫院相關利多，並建立綠色通道，讓被下轉病人發生緊急狀況時，可即時轉回醫學中心。