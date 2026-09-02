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台灣才達C肝消除標準就爆11人群聚！ 國健署：消除不等於「零感染」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
慢性C型肝炎早期多無明顯症狀，國健署自114年8月1日起擴大B、C肝篩檢對象，鼓勵符合資格的民眾接受篩檢。聯合報系資料照
慢性C型肝炎早期多無明顯症狀，國健署自114年8月1日起擴大B、C肝篩檢對象，鼓勵符合資格的民眾接受篩檢。聯合報系資料照

台灣去年才宣布C型肝炎防治成果超越世界衛生組織消除路徑金級標準，如今卻爆發診所C肝群聚感染。新北市板橋區安泰淞鶴診所已有11名急性C型肝炎個案具有共同注射暴露史，病毒基因序列相似度更高達99.7%至100%，研判為同一群聚事件。台灣甫達成的「C肝消除」成果是否因此破功？國健署強調，達成消除標準並不等於國內從此「零感染」，後續仍須持續監測及防堵新感染發生。

這起群聚最早由新北市衛生局8月12日接獲2例同一家人急性C肝通報，經疫調、採檢家庭接觸者後再增1例。進一步追查發現，3人都曾到安泰淞鶴診所接受靜脈注射，衛生單位因此擴大回溯114年至115年急性C肝確診個案，最後發現共有11名個案曾至該診所接受注射。

新北市衛生局已裁罰診所30萬元，並於9月1日起勒令停止所有業務，直到複查合格為止，另將負責醫師移付懲戒。目前確診個案均已症狀緩解出院，衛生單位也將回溯114年7月1日至115年8月27日曾至該診所接受針劑治療的民眾，安排免費抽血檢驗及後續追蹤。

這起事件受到關注，在於台灣近年投入大量資源消除C肝。國健署表示，為響應世界衛生組織「2030年消除病毒性肝炎」目標，台灣2025年已超越WHO消除路徑金級標準，目前慢性C肝病人診斷率及治療率均達9成以上。

根據最新統計，自106年至115年6月，國內接受B、C型肝炎篩檢累計約796萬人，同期慢性C型肝炎患者接受全口服抗病毒新藥治療約18.4萬人，成為台灣提前達成C肝消除目標的重要基礎。

目前我國慢性C型肝炎肝病人診斷率及治療率均達9成以上，在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率也均達100%，顯示台灣在C肝防治工作已累積相當成果。

國健署強調，公共衛生所謂「消除」，並非代表病毒已從台灣完全消失，而是將疾病控制至特定公共衛生標準，未來仍可能出現零星甚至群聚感染。這起群聚感染事件反而凸顯，達標後更不能鬆懈，包括醫療院所注射安全、感染管制、疫情監測及找出潛在感染者，都必須持續進行。

由於慢性C型肝炎早期沒有明顯症狀，國健署自114年8月1日起擴大B、C肝公費篩檢，凡民國75年以前出生至79歲民眾，可享終身一次免費篩檢，並結合地方衛生所、醫療院所推動社區及職場篩檢。衛福部表示，篩檢陽性者將進一步追蹤並轉介治療，透過「找得到、追得到、治得好」，避免潛在感染者成為防治缺口。

國健署 衛生局 肝炎

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