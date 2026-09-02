海帶上白色粉末不是髒 廚師曝美味關鍵：不要用水洗掉

通常買菜回家後第一件事就是用水清洗，不過有日本廚師Papuchan透露若發現海帶上面有白色粉末，可別用水搓洗，因為那並不是灰塵或汙垢，而是天然成分「甘露醇」，和海帶一起烹煮更能品嘗到原味。

廚師Papuchan在《Yahoo JAPAN》表示，不少人第一次看到海帶上有白色粉末，都會以為是汙垢，並試圖將其洗掉，但事實上這層粉末不是汙垢，而是一種存在於海帶中名為「甘露醇」的天然成分。Papuchan說「甘露醇」會在海帶乾燥時於表面上結晶，嘗起來有點甜味，若以為是汙垢而清洗，就會破壞海帶原有的風味和口感。

要是擔心海帶在乾燥或儲存的過程中，可能有灰塵、髒汙附著該怎麼辦？Papuchan建議可以用擰乾的濕布或廚房紙巾輕輕擦拭表面即可，千萬不要用水沖洗。

農業部曾在官網表示，民眾在市場購買泡發海帶或海帶產品時，可以先用手觸摸及用鼻子嗅聞，若藻體質地軟爛脆弱，且伴隨不快氣味，則表示鮮度下降，建議不要選購與食用。乾海帶可使用熱水泡發一，或使用食用級的「硫酸鋁銨」和「碳酸氫銨」等膨發劑來泡發。