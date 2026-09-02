昨多架航班延誤、甚至有航班今天才起飛 虎航道歉了

台灣虎航昨天傳出有多架班機延誤，包含高雄飛往沖繩航班、名古屋飛桃園航班等都受影響，甚至有航班延誤到福岡機場宵禁時間遭取消，直到今天下午才起飛。對此，台灣虎航表示，昨（1日）因受機務因素影響，第一時間調度備用機執行後續航班，造成高雄部分出發航班延誤。

有民眾在社群Threads指出，昨天從高雄機場搭乘虎航班機，卻被告知班機將延誤至少3小時，原以為延誤這麼久會有其他乘客暴跳如雷，出現「咆哮獸」，沒想到大家都安安靜靜等待、等候通知，但感覺此次的延誤並非天候因素，而是虎航本身的問題，好奇發生什麼事情，讓高雄虎航全線延誤。

有其他乘客指出，昨早10時10分高雄飛沖繩，未料等到下午2時40分才登機，友人更是從下午3時45分等到晚間8時，直接開啟小港機場一日遊，抵達沖繩都晚上10時了，但虎航應對處理算有誠意，有發放水跟餅乾，後續還有發放便當讓乘客果腹，後面看到航警站在後面，就怕有人咆哮，但大家都很冷靜、很有素質。

根據虎航官網指出，IT288高雄飛沖繩航班，原訂9月1日早上10時10分起飛、下午1時抵達，卻延誤至下午2時57分起飛、下午5時38分抵達，而接續的班次IT728原訂下午3時45分起飛、晚間6時10分抵達，也延誤至晚間7時3分起飛、晚間10時2分抵達。

回程的IT289沖繩飛高雄，原訂9月1日下午2時起飛、下午2時44分抵達，延誤至晚間6時32分、晚間7時26分抵達。

IT207名古屋飛桃園，原訂9月1日下午1時45分起飛、下午3時50分抵達，延誤至下午3時31分起飛、下午5時14分抵達。

IT270高號飛福岡，原訂9月1日下午2時30分起飛、下午5時55分抵達，延誤至下午5時47分起飛、晚間9時33分抵達。

IT271福岡飛高雄，原訂9月1日晚間7時起飛、晚間8時40分抵達，延誤至今天下午1時27分起飛、下午3時3分抵達。

針對昨日多架航班延誤情況，虎航表示，昨日受到機務因素影響，第一時間調度備用機執行後續航班，對此造成高雄部分出發航班延誤。對此造成旅客的不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意，也感謝旅客的理解。