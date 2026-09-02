農職保放寬！健保第三類人加保災保免退保 近4萬人受惠

過去健保第三類被保險人身份的農民，如果參加農民職業災害保險，在農暇之餘兼職並參加勞工職業災害保險，農職保就必須退保，為避免這類農民頻繁加退保農職保，轉換期間缺乏保障，農業部日前放寬辦法，讓農民在農業工作與短期工作間轉換時，農職保保障可以持續不中斷。據統計，受惠人數3萬9890人。

勞保局農民保險組組長温秀珠指出，過去如果是以健保第3類被保險人（農會會員，或年滿15歲以上實際從事農業工作者；或無一定雇主或自營作業而參加漁會為甲類會員；或年滿15歲以上實際從事漁業工作者）身分參加農職保，若再參加災保，農職保須退保，等到工作結束退出災保後，再重新申請參加農職保，導致工作轉換期間沒有農職保保障。

温秀珠說，為符合農民於農暇兼職的實際需求，農業部已於8月20日修正發布「農民職業災害保險試辦辦法」，放寬以「健保第3類被保險人」身分參加農職保者，如另外從事其他工作並參加勞工職災保險，農職保無須退保。

她進一步說，修法後，此類農民如果原本已參加農職保，農暇期間再參加災保時，農職保無須退保；如原已參加災保，符合以健保第3類被保險人身分參加農職保資格時，也可以再參加農職保。換言之，不論先參加勞工或農民職業災害保險，農民均可同時加保，兼顧農業工作與短期工作需求。