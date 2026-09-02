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影／板橋診所注射營養針爆C肝群聚…疾管署追1118人採血 估陽性率破5％

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案。記者翁唯真／攝影
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案。記者翁唯真／攝影

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案，8月12日疾管署接獲通報2個案確診急性C肝，因皆在同診所施打營養針，研判為群聚，調查期間發現家中另一同住家人也確診。新北衛生局針對去年7月1日至今年8月27日共有1118人在診所針劑注射，因此召回採檢，疾管署預估5至10％陽性率。

疾管署長羅一鈞說明，8月12日通報個案為70多歲及50多歲的母子，都曾至診所施打營養針，研判可能為醫源性急性C肝群聚，調查期間另一名40歲女兒因症狀就醫確診急性C肝於8月24日通報，近期亦曾多次至該診所就醫施打營養針，餘2名家人經接觸者採檢為陰性。

防疫醫師李彥儀表示，母子個案前往就診發現食欲不振、黃疸、茶色小便等，因兩者病發時間接近且調閱病歷發現、相關暴露史疫調發現，都曾共同至診所施打營養針，因此啟動調查，現場調閱病歷今年該診所發現也有2例急性C肝個案，也曾到診所注射，於是擴大調查。

李彥儀說，8月21日針對114至115年新北市全市急性C肝通報確診者共150名，進行擴大病例搜尋比對健保就醫紀錄及病歷，發現其中另有8名急性C肝病例曾有該診所之注射行為暴露史。加上上述三名病例，累計11名急性C肝確診病例具該診所注射暴露史。

調查發現，個案為7名男性、4名女性，為40多歲至70多歲，發病日介於今年1月29日至8月18日，分別為1月一位、3月一位、4月兩位、5月兩位、6月一位及8月四位，後續進一步檢驗11個案，9名病毒核酸序列相似度高達99.7%至100%，有高度同源親緣性，其餘2名個案，1名無驗餘血清、1名PCR陰性。

羅一鈞表示，40多歲個案病徵輕微未住院、母子個案已出院，其中2位未連繫上，其餘6位個案都未住院。初步發現診所針劑注射流程並未共用針頭，但未落實安全注射流程，因此造成感染。

至於會不會是醫事人員帶原感染？羅一鈞說，診所的一位護理師、一位行政人員已於前天採檢，等待檢驗中，而診所中有三位醫師拒絕採檢，但研判應不是醫師或護理師直接傳給病人。

目前研判，應是注射過程中未遵守安全注射行為，並未共同針頭，但針具可能因醫護人員未洗手等行為被汙染，於是從病患跟病患之間，透過直接或間接方式，把病毒沾染至下一位病患準備要注射的藥物及環境、針具設備等，應是未徹底遵守安全注射行為造成。

該診所已於8月27日被新北市衛生局勒令停業，也同步停止針劑注射業務。羅一鈞表示，該診所未落實相關感管措施可能造成其他就醫民眾感染，衛生局經和疾管署及感管專家商議後，從該診所最早發病個案，回推急性C肝潛伏期為6個月，將擴大追回自去年7月1日起曾至該診所接受針劑注射民眾名冊，共有1118人。

羅一鈞表示，9年前桃園市楊梅區也曾出現荒謬C肝群聚個案，是直接共用針頭造成，找出5名急性C肝患者，後續擴大追回544人抽血，找出87例C肝確診，陽性率達16％。不過這些年國內C肝控制得宜，因此預估1118人中會有5至10％的陽性率。

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案。記者翁唯真／攝影
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案。記者翁唯真／攝影

板橋 疾管署 羅一鈞 營養

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