快訊

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

Joeman爆感情風暴後持續神隱 經紀人證實「不飛美國」缺席蘋果發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

只能等下周！「揮汗有禮」首日傳災情 大批苦主哀號：少1細節步數全浪費

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議參與數位運動獎勵認證時應確認截圖包含完整日期，或於次日再進行截圖以確保審核無虞。示意圖／Ingimage
網友建議參與數位運動獎勵認證時應確認截圖包含完整日期，或於次日再進行截圖以確保審核無虞。示意圖／Ingimage

為鼓勵全民養成規律運動習慣，運動部推動獎勵措施，但活動首日便傳出不少上傳爭議！日前有網友發文吐苦水，表示自己在「揮汗有禮」活動開跑首日達成運動目標，滿心歡喜截下手機運動APP的數據畫面上傳系統，事後才發現畫面僅標註「今天」而非明確西元或國曆日期，違反審核規範，更無奈的是系統送出後「完全無法修改」，導致當周唯一的上傳機會直接泡湯。貼文一出迅速引發大批苦主共鳴。

原PO在Threads上透露，活動首日下午運動達標後便立刻截圖並完成上傳，直到滑社群平台時才驚覺哀鴻遍野，許多人同樣因APP預設顯示為「今天」而踩雷。原PO指出，市面上多款主流計步與運動紀錄軟體在當日紀錄時，通常只會以「今天」呈現，若要顯示確切日期，使用者必須手動切換到週檢視或點入細節層級才能叫出時間，這對許多不熟悉3C操作的使用者或長輩而言相當不直覺。

原PO坦言，雖然活動辦法確實有明文規定需包含日期，但由於系統單周僅限上傳一次且審核期長達數天，送出後卻缺乏重新上傳或覆蓋錯誤紀錄的彈性，即便當下立刻察覺也無法挽救，感嘆系統設計應考量使用者的操作盲點，並適度開放單次修正機會。

部分網友認為規定已寫得相當清楚，「活動規範早已白紙黑字寫明要有日期，做錯了就承擔結果」、「這就是當繳學費，反正才幾十元，下個禮拜看清楚再傳就好」、「如果一直開放反覆修改，後台審核會更加混亂」。

許多同為苦主的民眾則大聲喊冤，「Nike、原生健康軟體當天截圖真的都寫『今天』，官方範例圖的日期根本不明顯」、「長輩若要參加根本搞不懂怎麼按出年月日」、「既然都要審核，在前端設計『重新覆蓋』的防呆機制並不難，也能大幅降低民怨」。

不少經驗豐富的網友也分享解方，建議若當日無法叫出完整日期，不妨「等隔天再截圖上傳」，屆時系統自然會將前一天的紀錄轉換為完整日期；或是使用Google Fit等容易辨識時間的APP進行紀錄。

運動部 運動 上傳 APP

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／皮克敏玩家無痛換！運動部推「揮汗有禮」 超商雞胸肉、咖啡免費拿

台股大漲遇看盤系統異常！他喊話「證交所介入」助穩定交易系統

響應運動部「揮汗有禮」！餐後走路15分鐘抑制血糖飆升，累積步數還能換好禮

他見暑假電費帳單破9千元嘆「誰能比我多？」 一票苦主現身：我都破萬了

相關新聞

安泰淞鶴診所重複使用針頭爆C肝群聚 附近藥師稱已預料「早晚會出事」

板橋區「安泰淞鶴診所」爆發11例急性C型肝炎確診個案，經查診所護理師將針頭留置在藥瓶並重複抽取藥品，涉及醫療感染控制風險，遭新北衛生局勒令停業。今午該診所大門緊閉，診所拒絕回應，僅在一樓外牆張貼有暫停業務公告，附近一家藥局藥師透露，該診所長期為節省成本長期使用空針，早晚會出事。

急性C型肝炎群聚事件 新北勒令診所停業、負責醫師移付懲戒

新北市衛生局今年8月12日接獲2例同一家人急性C型肝炎通報，經疫調並主動採檢家庭接觸者後，再增1例確診，共計3例。衛生局進一步調查發現，3名個案均曾至板橋區「安泰淞鶴診所」就醫並接受靜脈注射服務，隨即擴大回溯比對114至115年新北市急性C型肝炎確診個案，8月25日再接獲通報1例，發現共有11例個案曾至該診所接受注射。疾管署做病毒核酸序列比對，相關個案病毒基因序列相似度高達99.7%至100%，具有高度同源親緣性，研判為同一群聚事件。

又傳座椅藏針戳旅客！近3年至少3起 台鐵：已報警釐清事實

台鐵近年來座椅藏針新聞時有所聞，近3年光是媒體披露的就有3起。最新一件旅客反應昨天搭乘台鐵1252次區間車時，一坐下就感受到被針戳，立刻跳了起來，回頭一看竟發現座椅上插著一根縫衣針。台鐵今強調已協助旅客報警，要追出藏針怪客。

板橋安泰淞鶴診所爆11人C肝群聚 現場爆針芯外漏等9大缺失遭罰30萬元

新北板橋安泰淞鶴診所爆發11人急性C肝群聚，查出九大感染管制缺失，遭勒令停業並重罰30萬元；疾管署將回溯採檢約1118名曾接受注射民眾。

獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭市府證實 疑颱風大浪襲擊成追憶

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，因外觀很像海豹吸引很多人拍照，後來也成網紅熱門景點，一度提報為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。日前卻發現「斷頭」，現場觀察頭部確已全部斷裂消失，只剩身體的基座被留著海浪不斷拍打。有民眾拍下斷頭照貼網，基市府證實已斷頭，指近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成。民眾都相當震驚、惋惜。

守護逾30年！新北名醫病逝 在地人不捨「從小看到大」：忍不住哭出來

新北市板橋區深耕逾三十年的老字號醫療地標「蔡眼科診所」，近日傳出令地方鄉親無比惋惜的噩耗。診所官方臉書正式貼出停業公告，證實備受地方愛戴的院長蔡述彬醫師已因病與世長辭，診所自即日起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。