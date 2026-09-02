只能等下周！「揮汗有禮」首日傳災情 大批苦主哀號：少1細節步數全浪費

為鼓勵全民養成規律運動習慣，運動部推動獎勵措施，但活動首日便傳出不少上傳爭議！日前有網友發文吐苦水，表示自己在「揮汗有禮」活動開跑首日達成運動目標，滿心歡喜截下手機運動APP的數據畫面上傳系統，事後才發現畫面僅標註「今天」而非明確西元或國曆日期，違反審核規範，更無奈的是系統送出後「完全無法修改」，導致當周唯一的上傳機會直接泡湯。貼文一出迅速引發大批苦主共鳴。

原PO在Threads上透露，活動首日下午運動達標後便立刻截圖並完成上傳，直到滑社群平台時才驚覺哀鴻遍野，許多人同樣因APP預設顯示為「今天」而踩雷。原PO指出，市面上多款主流計步與運動紀錄軟體在當日紀錄時，通常只會以「今天」呈現，若要顯示確切日期，使用者必須手動切換到週檢視或點入細節層級才能叫出時間，這對許多不熟悉3C操作的使用者或長輩而言相當不直覺。

原PO坦言，雖然活動辦法確實有明文規定需包含日期，但由於系統單周僅限上傳一次且審核期長達數天，送出後卻缺乏重新上傳或覆蓋錯誤紀錄的彈性，即便當下立刻察覺也無法挽救，感嘆系統設計應考量使用者的操作盲點，並適度開放單次修正機會。

部分網友認為規定已寫得相當清楚，「活動規範早已白紙黑字寫明要有日期，做錯了就承擔結果」、「這就是當繳學費，反正才幾十元，下個禮拜看清楚再傳就好」、「如果一直開放反覆修改，後台審核會更加混亂」。

許多同為苦主的民眾則大聲喊冤，「Nike、原生健康軟體當天截圖真的都寫『今天』，官方範例圖的日期根本不明顯」、「長輩若要參加根本搞不懂怎麼按出年月日」、「既然都要審核，在前端設計『重新覆蓋』的防呆機制並不難，也能大幅降低民怨」。

不少經驗豐富的網友也分享解方，建議若當日無法叫出完整日期，不妨「等隔天再截圖上傳」，屆時系統自然會將前一天的紀錄轉換為完整日期；或是使用Google Fit等容易辨識時間的APP進行紀錄。