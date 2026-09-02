虎航今首航高雄石垣島 網紅搭機興奮：55分鐘抵蔚藍天堂

台灣虎航開闢高雄往來日本石垣島和小松2條新航線，搶占南台灣往來日本航空運輸市場。今天高雄往來石垣島航班首航，明天也將首發高雄往來小松航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條。

這2條新航線是台灣虎航由高雄出發的獨家航線；每周三、日高雄往來石垣島、每周四、日高雄往來高雄、小松。今天虎航在高雄機場國際航廈舉辦開航儀式。

高雄美食旅遊部落客「捲捲和土豆拿鐵」今天也搭乘高雄首航石垣島航班。她在社群貼文，今天搭乘的就是台灣虎航全新航線的「首航」班機，飛行時間居然只要55分鐘，「屁股還沒坐熱就已經從小港直達傳說中的蔚藍天堂了」、「票價又這麼佛心」要南部民眾「趕緊手刀機票買起來」。

台灣虎航表示，在地方產業轉型與觀光驅動下，南台灣的旅運市場自疫情後便展現驚人的成長爆發力，除了產業帶動的商務差旅外，南部旅客對於時間效率及便利性的追求，讓「就地出發」的旅遊風氣成為最具潛力的旅運航線。

目前台灣虎航自高雄出發的日本航點，包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，石垣島、小松開航後，已達11條日本航線。