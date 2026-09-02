影／基隆八斗子「海豹岩」斷頭照曝惹心疼 市府：有更多想像不會消失

基隆八斗子大坪海岸秘境「海豹岩」，因外觀很像海豹吸引很多人拍照，只有退潮時才會出現。經現場實勘發現，頭部斷裂整個消失，只剩身體的基座留著，大浪仍不時拍打，現場有民眾趕來拍照，直說可惜、心疼。市府說，疑近日颱風大浪造成，大自然力量不可抗拒，以有更多想像力及故事，海豹岩不會因此結束。

蔡馥嚀說，近兩日基隆市八斗子大坪海岸的「海豹岩」發生斷頭的現象，3年前新北市瑞芳象鼻岩鼻子也斷了，這幾年不管是颱風或海浪的影響，這是大自然的力量，沒有辦法去克服，但也不可小看。

蔡馥嚀表示，基隆鳥會先前有提報海豹岩為自然紀念物，但很可惜仍在審議過程中，她認為不應該因為斷頭事件，就影響社區生態導覽的進行，因為大自然風化及天災是不可抗拒的力量，鼓勵八斗子社區朝著地質地貌解說的題材，持續關注海豹岩的故事。

「象鼻岩斷鼻後變成海豚君，也還滿受歡迎，民眾很有想像力；海豹岩斷頭後也可以有其他想像，可以透過不同角度斷頭後像什麼，再發揮想像力，不因斷頭就結束了，可以再有其他故事延續下去。」蔡馥嚀說，這是對待自然景觀應有的認知和態度。

女王頭目前仍安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分，目前剩116公分，也讓人憂心「還能撐多久」。

野柳地質公園總經理湯錦惠說，女王頭是否用人為去保護，目前尚未有定論，專家學者有不同看法，自然界的力量是無法抗衡，如果有一天真的撐不住了，她覺得應該讓她「優雅的轉身」，遊客也可以平常心看待。園方10年前就已有複製一個女王頭的複製品，是一比一用三D掃描，很多遊客會去拍照，也很受歡迎。

台大地理系教授林俊全表示，女王頭節理的問題，有長期觀察，基本上沒有太大的變化，還是原來的那個樣子，大自然風化的力量很多無法抗拒，要以平常心看待自然的現象。

基隆八斗子「海豹岩」斷頭照曝，市府：可以有更多想像不會消失。記者游明煌／攝影