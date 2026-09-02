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挨罰4萬！新店必比登推薦名店拿大比目魚混充鱈魚 每份要價480元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新店名店「山東小館」，被衛福部食藥署揪出食品標示不實，以大比目魚混充鱈魚販售，涉嫌違反「食安法」，挨罰4萬元罰鍰。圖／食藥署提供
新店名店「山東小館」，被衛福部食藥署揪出食品標示不實，以大比目魚混充鱈魚販售，涉嫌違反「食安法」，挨罰4萬元罰鍰。圖／食藥署提供

2025、2026年連續2年獲「米其林指南必比登推薦」，在地經營40年，以酸菜白肉鍋聞名的新店名店「山東小館」，被衛福部食藥署揪出食品標示不實，大比目魚混充鱈魚販售，涉違反「食安法」，挨罰4萬元罰鍰。此外，康達勝通Umami黃金雞，被檢出殺菌劑農藥超標近2倍，其供應商「金農牧場」被所在地雲林縣政府依「食安法」裁處3萬元罰鍰。

食藥署簡任技正周珮如指出，國道為民眾日常通勤及往返各地旅遊之重要交通幹道，為保障民眾飲食安全，食藥署聯合各地方政府衛生局執行「115年國道服務區暨交流道周邊餐飲業稽查專案」，針對國道服務區及交流道附近的供餐業者查核其食品業者登錄、產品責任險、飲食場所標示、作業環境及人員衛生等總計查核154家，查獲1家業者標示不實，菜單標示鱈魚料理，實際使用大比目魚。

周珮如指出，「山東小館」在菜單上標示鱈魚，且民眾可選擇清蒸、紅燒、豆酥、椒鹽4種料理方式，售價為480元，實際送貨紀錄卻未見鱈魚，而是以大比目魚製作，大比目魚並非「鱈形科」，而是「鰈形科」，因此不得標示為鱈魚販售，業者已涉嫌標示不實，被新北市政府衛生局，被依「食安法」第28條第1項，裁處4萬元罰鍰。

除國道稽查專案外，食藥署近期為維護消費者食用禽畜水產品安全，聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。115年5至6月禽畜水產品之動物用藥殘留總計檢驗781件，其中5件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.4%；禽畜產品之農藥殘留總計檢驗177件，均符合規定。

5件檢出動物用藥殘留不合規定產品，其中一項為台東縣康達勝通所販售的「Umami 皇金雞」，氨基泰黴素（Tilmicosin）0.141ppm，超過法規上限0.075ppm近2倍，其來源業者被地方政府衛生局，依法開罰3萬元罰鍰。周珮如表示，氨基泰黴素為巨環內酯類抗生素，屬於廣效型抗菌劑，對革蘭陽性菌、少數革蘭陰性菌及黴漿菌具抗菌作用，而目前尚無實證具致癌風險。

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