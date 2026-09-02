桃園市觀音區唯一柚子農！78歲楊明興守護50年老欉 紅砂土種出精品柚

78歲的楊明興是桃園市觀音區唯一的柚子農，4分地柚子園，每株都是超過50年的老欉。

當初選擇落腳觀音種柚子，開局就遇上土質難題，楊明興從土壤改良、合理化施肥著手，花多年時間改善紅砂土保肥力不足的問題，搭配精緻化管理，如今種出水分飽滿、品質穩定的精品柚。

楊明興原本在新北市從事建築五金工作，不喜歡應酬生活，民國60多年在觀音買下農地，過起半退休生活。父親過去就是柚農，耳濡目染，他決定跟隨父親的腳步，投入柚子栽培，也意外成為觀音區目前唯一的柚農。

楊明興表示，柚子適合溫暖、潮濕的亞熱帶氣候，台灣主要產區在中南部，桃園的柚園相對少見。觀音多為紅砂土，雖然排水佳保肥力卻較弱，因此栽種初期便從土壤下功夫，一年投入超過約30噸的有機肥料，逐步改善土質，將土壤轉變成適合柚子生長的環境。

「自己的地，土要養好啦」，楊明興說，4分地柚園內的每株柚樹都是超過50年的老欉，平均收成可達1萬台斤。他說，柚子的品質與陽光、土壤、水源及栽培管理息息相關，只要其中一項條件不同，就可能影響產期與果實品質。今年守受到梅雨季較長影響，預估產量較往年少減產約2成，但價格仍維持每斤70元左右。

楊明興分享挑選柚子的小撇步，他說柚子不是越大越好，最簡單的辨別方式，就是以手掂重，拿起來越有「沉」感的柚子最好，外觀無傷飽滿、果皮細緻，聞起來柚香濃郁，基本上就會好吃。而果肉水分則會影響口感，水分少時口感會變脆，水份多時則柔軟且多汁，建議買回家可以多放幾天，風味更佳。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，雖然觀音並非柚子主要產區，仍持續從生產安全到農產推廣協助農民，輔導合理用藥、安全栽培，並鼓勵農民申請溯源農糧產品追溯條碼QRcode，讓消費者透過掃描即了解生產者、產地及生產過程，吃得安心。

江謝滺說，雖然觀音柚子產量不大，但希望透過柚子品嚐、柚子彩繪等多元食農教育推廣，讓民眾知道，觀音的柚子品質不輸中南部，幫助在地農產走出產地，也讓更多消費者看見，觀音農業的多元特色。