診間病房手術室納入反針孔 北市強制業者「每月偵測一次」

北市府率全國之先，提案公共場所防制隱匿式攝影自治條例，上午在議會法規會審議通過，預計下周送大會二、三讀，若順利最快今年底公告實施。北市法務局提醒場所管理人，自治條例中明定偵測與通報責任，一違反即開罰，最高可罰10萬。

北市今年5月爆發知名連鎖醫美診所疑偷拍案件，造成社會大眾不安。法務局指出，制定自治條例是將現行的「防止針孔攝影管理辦法」提升法規位階，並將「針孔攝影」修正為「隱匿式攝影」，擴大規範及保障範圍，以因應現今科技發展及實務需求。

法務局表示，自治條例除明定場所管理人及執行機關，應以偵測設備實施隱匿式攝影機偵測，強化偵測及稽查效能外，並建立風險分級管理機制，依場所風險程度分級配置稽查資源；同時要求執行機關定期辦理相關人員教育訓練。

另外，為進一步強化場所管理人之責任，自治條例除禁止場所管理人及受僱人於公共場所具有合理隱私期待之空間裝設隱匿式攝影機外，也課予場所管理人通報及證據保全義務，並搭配罰則及獎勵措施，引導業者落實主動防範及管理，防護隱私。

市議會法規會召集人王欣儀指出，自治條例明定場所管理人及其受僱人，不得於公共場所之廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室，或其他具合理隱私期待之空間裝設隱匿式攝影機，因併案審議，加入「議員版」的診間、病房、手術室等場所，更加周全。

另外，針對場所管理人，應每月至少一次以偵測設備實施隱匿式攝影機偵測，並作成紀錄，至少保存一年。必要時，執行機關得要求增加偵測次數，場所管理人不得拒絕。

自治條例也針對場所管理人，發現公共場所有裝設隱匿式攝影機情事時，應即通報執行機關或警察機關、應保全現場隱匿式攝影機及其影像儲存裝置，不得有毀損、湮滅、重製、散布、播送或其他足以妨害調查之行為。調查過程中，應注意維護當事人之隱私，並妥善保管相關影像及證據。

法務局長連堂凱指出，自治條例名訂罰則，違反相關規定，可處5萬元以上、10萬以下罰款，且一經違反立即開罰，限期改善，若其中涉及重製、散布，得按次處罰，市府在自治條例實施前，會加強向民眾和業者宣導。