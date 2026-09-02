守護逾30年！新北名醫病逝 在地人不捨「從小看到大」：忍不住哭出來

新北市板橋區深耕逾三十年的老字號醫療地標「蔡眼科診所」，近日傳出令地方鄉親無比惋惜的噩耗。診所官方臉書正式貼出停業公告，證實備受地方愛戴的院長蔡述彬醫師已因病與世長辭，診所自即日起全面停止門診服務。消息曝光後，大批看診多年的板橋居民與忠實老病患深感錯愕與哀慟，紛紛湧入留言區追思悼念，感謝蔡醫師長年守護在地居民的靈魂之窗。

位於新北市板橋區文化路一帶的「蔡眼科診所」，自1994年開院服務至今，歷經32個年頭。院長蔡述彬醫師多年來以精湛醫術、親切問診與極富耐心的態度著稱，不僅是當地家庭數代人定期檢查視力與眼疾的首選，更是許多老板橋人心目中無可取代的仁醫代表。

診所日前張貼停業公告指出：「我們敬愛的院長蔡述彬醫師因病辭世，診所自即日起停止門診。感謝各位病患及家屬多年來的支持、信任與愛護，謹致上最誠摯的謝意」。字裡行間滿載對病患的道謝，也象徵這間走過逾三萬個日夜的在地老診所正式畫下休止符。

停業消息傳開後，診所社群隨即湧入數百則追思訊息，不少病患坦言前陣子才剛前往看診，突如其來的死訊令人難以置信。此外，許多受過救治的民眾也留言致謝，「謝謝蔡醫師當年細心幫我挑出眼裡細砂、保住視力」、「以前眼睛嚴重發紅感染，都是蔡醫師細心看好的」、「8月初才剛回診，您的專業與耐心總是讓人無比安心」。

不少資深居民感慨表示「從小時候看到長大、結婚生子，甚至連小孩都帶來定期檢查」、「看了我們家族四代的好醫生，實在太突然了」、「每個月固定回診拿藥水，醫師總是笑容滿面地話家常，如今竟成絕響」、「板橋人有多少人因為您而更加的光明，真的難以接受這個事情」、「好難過，忍不住哭了出來，真的很謝謝蔡醫師」。

另外，曾於診所任職的助理與友人也感性回憶，蔡院長待人極度溫和謙遜、毫無架子，一生為基層病患奉獻心力，期盼家屬節哀保重。