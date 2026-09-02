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三鶯線年底開放多元支付 呂家愷促檢討班距及周邊景點接駁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會總質詢，討論三鶯線議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會總質詢，討論三鶯線議題。記者葉德正／攝影

捷運三鶯線9月1日開始收費，新北市議員呂家愷今天在議會總質詢營運情形指出，目前三鶯線無法提供多元支付搭車，市府應加速整合相關系統。捷運局長李政安表示，捷運公司預計預計年底開放手機支付等多元支付功能。對尖離峰班距及跳站營運，捷運局允諾持續蒐集營運數據後評估。

呂家愷表示，三鶯線9月1日起收費營運，陸續收到民眾反映，希望比照其他捷運路線，增加手機及多元支付方式，讓搭乘更加便利。

李政安說，台北捷運今年7月才開放相關功能，三鶯線原有契約並未納入，捷運公司目前正進行系統建置及與銀行洽談，預計年底可開放多元支付。

呂家愷也指出，目前各站運量有明顯差異，有些站點人潮較多，有些則相對較少，可以參考日本部分捷運路線的營運模式，研議尖峰、離峰不同班距，甚至採取部分站點「跳站」方式，提高整體運輸效率。

李政安說，三鶯線未設置避讓軌，因此無法讓後車超越前車，但「過站不停」有評估空間。

侯友宜表示，三鶯線才剛開始收費營運，市府會持續蒐集大數據，觀察各站運量及乘客需求，再評估彈性調整營運方式。

呂家愷也指出，三鶯地區有陶瓷老街、三峽老街及茶廠、觀光工廠等景點，但除了鶯歌陶瓷老街站具有下車即到的便利性，其他景點與捷運站間仍存在接駁落差，建議編列預算協助公所規畫小型接駁巴士，將捷運人流導入地方觀光景點。

交通局表示，目前研議觀光小型車輛接駁、請各區公所盤點新巴士路線，加強捷運站與觀光園區串聯，以及強化主要公車路線的景點指引。

三鶯線 呂家愷

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