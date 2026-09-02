流鮮血就是痔瘡的迷思…男子治療近一年無效 檢查竟是第四期直腸癌

一名60歲梁姓男子血便近一年來持續以痔瘡治療無效，經檢查發現是第四期直腸癌，大千綜合醫院外科部主任馮啟彥半年來收治類似4名病例，表示有些人存有流鮮血就是痔瘡的迷思，延誤最佳治療時機，提醒超過2至3個月依然持續出血，一定要盡速安排大腸鏡檢查。

梁男近一年來持續受肛門出血困擾，期間曾至診所及醫院就醫，皆被當成痔瘡治療，出血症狀始終未見改善，馮啟彥門診收治，肛門指檢與肛門鏡檢查，察覺並非單純痔瘡，進一步安排電腦斷層及正子掃描後，證實確診為直腸癌第四期，且腹腔淋巴及肝臟已有多處轉移，切除出血直腸腫瘤後，目前全身性化學治療合併標靶治療中。

馮啟彥指出，臨床統計上，肛門流鮮血有高達90%是由痔瘡引起，但直腸癌依然是重要的鑑別診斷，最近半年內，門診收治4位類似個案，都是長期被當成痔瘡治療、最後才發現是直腸癌的病人。

他說，一些民眾常有流鮮血就是痔瘡的迷思，因而放鬆警惕，延誤最佳治療時機，臨床上如果診斷為痔瘡並進行治療，超過2至3個月依然持續出血，就一定要盡速安排大腸鏡檢查，才能有效排除直腸癌的可能性。

大腸直腸癌的醫療技術多元且先進，除了傳統手術切除外，輔助治療手段包括化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫治療等，即使直腸癌到了第四期才被診斷出來，只要配合醫療團隊積極治療，5年存活率依然有10%到20%，平均存活率近兩年，相較於其他預後較差的腸胃道癌症，例如胰臟癌與食道癌等，大腸直腸癌的治療成效顯著許多，病人千萬不要輕易放棄希望。

一名60歲梁姓男子血便近一年來持續以痔瘡治療無效，經電腦斷層檢查，發現病人腹腔淋巴及肝臟皆有轉移（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供